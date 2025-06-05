Руководитель Антимонопольного комитета Кириленко и его жена получили новые подозрения: супругов обвиняют в недекларировании имущества, - НАБУ
НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о новом подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене - в пособничестве в незаконном обогащении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.
Речь идет о:
- 6 квартир в Киеве и Ужгороде;
- жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
- 2 гаражных бокса;
- 6 паркомест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль BMW X3.
В НАБУ отметили, что руководитель АМКУ является подозреваемым в уголовном производстве по фактам незаконного обогащения и представления недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.
Расследование детективы НАБУ и прокуроры САП начали после обнародования журналистского материала "Радио Свобода".
Дело Кириленко
9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І як тільки рашисти розпочали свій наступ на Авдіївку наприкінці вересня 2023 року, здриснув в Київ на свою теперішню теплу і дохідну посаду.