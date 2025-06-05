Руководитель Антимонопольного комитета Кириленко и его жена получили новые подозрения: супругов обвиняют в недекларировании имущества, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о новом подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене - в пособничестве в незаконном обогащении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.

Речь идет о:

6 квартир в Киеве и Ужгороде;

жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

В НАБУ отметили, что руководитель АМКУ является подозреваемым в уголовном производстве по фактам незаконного обогащения и представления недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.

Расследование детективы НАБУ и прокуроры САП начали после обнародования журналистского материала "Радио Свобода".

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Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.