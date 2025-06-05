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Новости Дело Павла Кириленко
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Руководитель Антимонопольного комитета Кириленко и его жена получили новые подозрения: супругов обвиняют в недекларировании имущества, - НАБУ

кириленко,павел

НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о новом подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене - в пособничестве в незаконном обогащении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.

Речь идет о:

  • 6 квартир в Киеве и Ужгороде;
  • жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль BMW X3.

В НАБУ отметили, что руководитель АМКУ является подозреваемым в уголовном производстве по фактам незаконного обогащения и представления недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.

Расследование детективы НАБУ и прокуроры САП начали после обнародования журналистского материала "Радио Свобода".

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Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Автор: 

коррупция (8575) Кириленко Павел (638)


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Помню как один задекларировал все что украл. Его притягнули до відповідальності. Долго ржал как можно быть таким невероятным дебилом.
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05.06.2025 13:05 Ответить
Так збагатився, що просто сам не пам'ятає що в нього є.
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05.06.2025 13:08 Ответить
А старі звинувачення фсьо? Закрили, забули? Відкупився?
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05.06.2025 13:14 Ответить
Цього Кириленка ще потрібно перевірити на предмет роботи на спецслужби ворога. Адже через його саботаж жодних нових укріплень і ліній оборони в Донецькій області з лютого 2022-го, не кажучи про 2019 рік, відколи він обійняв посаду очільника ВЦА, не було. Через це влітку 2022-го рашисти захопили Сіверськодонецько-Лисичанську агломерацію, а на початку 2023 -го - Соледар, що стало початком падіння Бахмуту і Авдіївки.
І як тільки рашисти розпочали свій наступ на Авдіївку наприкінці вересня 2023 року, здриснув в Київ на свою теперішню теплу і дохідну посаду.
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05.06.2025 13:14 Ответить
Цікаво, а Сумській області є послідовники справи Кириленко?
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05.06.2025 13:36 Ответить
Не можу зрозуміти хто його на посадах тримає? По вуха в корупції, брат в ДНР не остання людина. Куди спецслужби дивляться. Чи Татаров криша в нього?
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05.06.2025 13:39 Ответить
Когда помощника сивковича возьмете за филейку,у него тоже х знает откуда туча квартир и земучастков?
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05.06.2025 13:49 Ответить
 
 