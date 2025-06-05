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Новини Справа Павла Кириленка
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Керівник Антимонопольного комітету Кириленко та його дружина отримали нові підозри: подружжя звинувачують у недекларуванні майна, - НАБУ

кириленко,павло

НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині - у пособництві в незаконному збагаченні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

 За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді;
  • житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражні бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль BMW X3.

У НАБУ зазначили, що керівник АМКУ є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.

Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу "Радіо Свобода".

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Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Автор: 

корупція (4705) Кириленко Павло (907)


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Помню как один задекларировал все что украл. Его притягнули до відповідальності. Долго ржал как можно быть таким невероятным дебилом.
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05.06.2025 13:05 Відповісти
Так збагатився, що просто сам не пам'ятає що в нього є.
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05.06.2025 13:08 Відповісти
А старі звинувачення фсьо? Закрили, забули? Відкупився?
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05.06.2025 13:14 Відповісти
Цього Кириленка ще потрібно перевірити на предмет роботи на спецслужби ворога. Адже через його саботаж жодних нових укріплень і ліній оборони в Донецькій області з лютого 2022-го, не кажучи про 2019 рік, відколи він обійняв посаду очільника ВЦА, не було. Через це влітку 2022-го рашисти захопили Сіверськодонецько-Лисичанську агломерацію, а на початку 2023 -го - Соледар, що стало початком падіння Бахмуту і Авдіївки.
І як тільки рашисти розпочали свій наступ на Авдіївку наприкінці вересня 2023 року, здриснув в Київ на свою теперішню теплу і дохідну посаду.
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05.06.2025 13:14 Відповісти
 
 