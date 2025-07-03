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Новости Дело Павла Кириленко
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Жене главы АМКУ Кириленко уменьшили залог с 9 млн до 242 тыс. грн

Жене Павла Кириленко уменьшили залог

Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле с 9 млн до 242 тыс. грн.

Об этом сообщила платформа "ВАКС решил", передает Цензор.НЕТ.

Так, в удовлетворении жалобы прокурора, которая просила увеличить залог до 11 млн грн было отказано.

В то же время суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты.

Поэтому было вынесено новое решение, которым подозреваемой был установлен залог в 242 тыс. грн.

Читайте: НАБУ сообщило о новом подозрении главе АМКУ Кириленко: скрыл 20 объектов недвижимости и люксовый BMW

Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен.

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Также читайте: Руководитель Антимонопольного комитета Кириленко и его жена получили новые подозрения: супругов обвиняют в недекларировании имущества, - НАБУ

Автор: 

залог (520) Антикоррупционный суд (1241) Кириленко Павел (641)


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Топ комментарии
+12
Тобто казнокраду який крав мільярдами штраф як на простого ухилянта який не хоче служити. І скільки за таку знижку отримав суддя з прокурором відкатів? Зате якщо простий холоп не встигає оплатити якісь штрафі за два тижні то штрафі подвоююься. А якщо казнокрад чи зрадник не заплатив штраф то штраф зменшується в 1000 разів. Зашибісь в нас держава млять... Надіюсь ще й до вас гнид черга дійде нехай тільки з кацапами розберемось.
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03.07.2025 13:04 Ответить
+10
Не звертайте уваги, бо прийде ТЦК РФ
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03.07.2025 12:59 Ответить
+10
Гарні знижки. Нам би такі на комунальні послуги.
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03.07.2025 13:03 Ответить
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Не звертайте уваги, бо прийде ТЦК РФ
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03.07.2025 12:59 Ответить
І розпочне примусово мобілізовувати?
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03.07.2025 13:40 Ответить
Щоб можна було тим часом спокійно розкрадати Україну й скирдувати доляри під матрацом. Це я про кацапів, якшо шо.
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03.07.2025 14:41 Ответить
Та й ці тисячі її не під силу - пожуріть - та *** з нею
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03.07.2025 13:00 Ответить
Невдовзі виявиться, що це держава винна їй гроші. Але про це не напишуть у новинах.
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03.07.2025 13:41 Ответить
Гарні знижки. Нам би такі на комунальні послуги.
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03.07.2025 13:03 Ответить
У цих трутнів ще й гарні знижки на купівлю нерухомості. В два-три, а іноді й більше разів дешевше аніж для пересічного громадянина. І автівки вони "купують" по дуже гарним цінам. Життя вдалося.
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03.07.2025 13:44 Ответить
Намутили 72 млн. грн. (це типу те, що наші браві правоохоронці виявили). По нинішньому курсу це 1714285,72$. Застава 5761,91$. Не погано так мадам "прібарахлілась".
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03.07.2025 13:04 Ответить
Дійсно що це пздц. коли суди в нас призначають заставу всього навсього 10% від украденого. А потім побачили що холопи мовчать то зовсім смішну заставу призначили, наче зняли штани і насрали українському народу на голову. Завтра він вже буде на Мальдівах пити віскі з ******* і сміятися з усіх нас. Ну він же не злосний ухилянт. Да і труси з насінням він по інтернету не продавав щоб йому штрафи скажені призначали. А от заброньованим казнокрадам можна все що завгодно за смішні відкати.
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03.07.2025 13:09 Ответить
При тому я впевнений що до офіційно вкраденої суми потрібно ще мінімум один-два нолики домалювати тому що прокуратура подає тільки залізно доказані факти крадівництва. А 21 об'єкт нерухомості це вже на порядок більше коштує чим заявлена сума кражі
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03.07.2025 13:15 Ответить
Тобто казнокраду який крав мільярдами штраф як на простого ухилянта який не хоче служити. І скільки за таку знижку отримав суддя з прокурором відкатів? Зате якщо простий холоп не встигає оплатити якісь штрафі за два тижні то штрафі подвоююься. А якщо казнокрад чи зрадник не заплатив штраф то штраф зменшується в 1000 разів. Зашибісь в нас держава млять... Надіюсь ще й до вас гнид черга дійде нехай тільки з кацапами розберемось.
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03.07.2025 13:04 Ответить

Суддя, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця УПА, домігся підвищення пенсії до 202 тис. грн на місяць
9 травня, 2021 неділя
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https://web.archive.org/web/20210509162720/https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://espreso.tv/suddya-yakiy-u-1987-rotsi-zasudiv-do-rozstrilu-biytsya-upa-domigsya-pidvishchennya-pensii-do-202-tis-grn-na-misyats https://web.archive.org/web/20210509162720/https://twitter.com/share?url=https://espreso.tv/suddya-yakiy-u-1987-rotsi-zasudiv-do-rozstrilu-biytsya-upa-domigsya-pidvishchennya-pensii-do-202-tis-grn-na-misyats Екссуддя Апеляційного суду Волинської області Борис Плахтій, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця Української повстанської армії Івана Гончарука, через суд домігся перерахунку пенсії
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03.07.2025 13:04 Ответить
Що ж тут дивного? Медведчук, який допоміг засудити та закатувати В. Стуса - теж зараз чудово влаштувався, переїхавши на "істарічєскую родіну"...
Тяжко! Важко! Кат панує, А їх не згадають. (с)
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03.07.2025 13:09 Ответить
Ну , цього хоча б заарештовували ... хоча , років 10 тому , при "попередниках" він чудово себе почував !
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03.07.2025 13:34 Ответить
Даже не бойца а гражданского помощника, который уже отсидел лет 10
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03.07.2025 13:21 Ответить
та там взагалі виправдають та ще й компенсацію за наклеп дадуть
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03.07.2025 13:05 Ответить
Суддівська, так звання «доброчесність» від портновщини, знищує Україну, як і обстріли воєнного злочинця, прутня!
Сирійці, більш дієво, ведуть боротьбу, за свою країну!…
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03.07.2025 13:09 Ответить
все що треба знати про справедливість,у ЛЬВОВІ чоловіку за два шоколадні батончики дали 7 років без внесення і занесення
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03.07.2025 13:10 Ответить
Справа в тому що судді батончиками хабарі не беруть. До того ж у суддів і прокурворів є план скільки потрібно посадити холопів щоб отримати підвищення. Тобто щоб випустити одного казнокрада потрібно посадити десяток-два злосних крадіїв батончиків чи тих хто продав по інтернету трусів на 100грн не оформивши ФОП. Тому влада кожен день і придумує все нові і нові антиукраїнські закони щоб і тюрьми пустували і щоб казнокради були ситі. Це як мені колись участковий розказував що зверху начальство присилає план скільки потрібно виявити і посадити "злочинців" і цей план потрібно виконати ще й гроші наверх передавати щомісячно. Якщо не виконаїш план то тебе в болото затопчуть і не те що нового звання а і премії не отримаєш. От мусора і в кінці квартала рискають як скажені вишуковуючи на кого щось повісити, кому що в карман підкинути щоб був план. Доходило до такого що поліцаї приходили в наркопритон і пальцем тикали на любого і казали ти візьмеш на себе цей і цей злочин і відсидиш мінімалку, а за це коли вийдеш тебе ніхто чіпати вже не буде. Ось вам і статистика розкриття злочинів
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03.07.2025 13:27 Ответить
Судді батончиками хабарі теж беруть..... Тільки золотими......
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03.07.2025 14:03 Ответить
національний кешбек для еліти
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03.07.2025 13:13 Ответить
Яка підставна фірма на цей раз внесе заставу?
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03.07.2025 13:15 Ответить
Нерухомість була зареєстрована не на жінку, а на її родичів. Навіть тут стирчать роги тещі, але відкрутилась, ****.
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03.07.2025 13:16 Ответить
после такого- так и хочется ухильнуться и сбежать при первой возможности с такой страны
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03.07.2025 13:17 Ответить
та выпускайте уже, кому этот цырк нужен
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03.07.2025 13:24 Ответить
Кодло шобловське
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03.07.2025 13:31 Ответить
знижуйте вже до 73 гривень щоб було "символічно"! В 2019-у 73 відсотки баранів дружньо проголосували за те що зараз відбувається
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03.07.2025 13:31 Ответить
губи дружини не покажуть? так потужне відсосування знижки видає в ній профі! )
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03.07.2025 13:32 Ответить
Як неочикуванно!
Я в розпачи, пані та панове, я в розпачи. Як шо і далі так піди буде держава ще винна дружині прокурора десь 10 000 000.
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03.07.2025 13:33 Ответить
От що значить прийти до суду у стоптаних капцях.
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03.07.2025 13:45 Ответить
П....ць! В цієї країні не треба клятих москалів! Українці сами себе зрадять та продадуть за хабар...Тай й дійсно Сталін нічого не знав! То все...перегиби на містах
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03.07.2025 14:09 Ответить
Прикольно классссссссссссссс!!!!!!!!!!!!!!
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03.07.2025 14:15 Ответить
Нормально.Суддів,отих в монаших мантіях на нари.
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03.07.2025 14:59 Ответить
Бойовим генералам застава по 300 млн, а крадіям по 200 тисяч?
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03.07.2025 15:13 Ответить
 
 