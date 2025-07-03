Жене главы АМКУ Кириленко уменьшили залог с 9 млн до 242 тыс. грн
Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле с 9 млн до 242 тыс. грн.
Об этом сообщила платформа "ВАКС решил", передает Цензор.НЕТ.
Так, в удовлетворении жалобы прокурора, которая просила увеличить залог до 11 млн грн было отказано.
В то же время суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты.
Поэтому было вынесено новое решение, которым подозреваемой был установлен залог в 242 тыс. грн.
Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен.
Дело Кириленко
9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.
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9 травня, 2021 неділя
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Тяжко! Важко! Кат панує, А їх не згадають. (с)
Сирійці, більш дієво, ведуть боротьбу, за свою країну!…
Я в розпачи, пані та панове, я в розпачи. Як шо і далі так піди буде держава ще винна дружині прокурора десь 10 000 000.