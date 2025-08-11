ВАКС відмовив у відстороненні Кириленка від посади голови АМКУ

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) відмовив у відстороненні голови АМКУ Павла Кириленка з посади.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що суд застосував проти Кириленка запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання.

Упродовж двох місяців Кириленко має повідомляти про зміну місця проживання чи виїзд за кордон, не спілкуватися з окремими свідками та здати закордонний паспорт.

Напередодні про відсторонення Кириленка від посади голови АМКУ клопотали прокурори САП. Під час клопотання, прокурори зазначили, що Кириленко обіймаючи посаду може незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження та перешкоджання процесу кримінального провадження.

Водночас адвокати Кириленка заперечили клопотання прокурорів САП. На їхню думку, обвинувачення щодо нього не повʼязане з його посадою.

Читайте також: НАБУ та САП завершили розслідування щодо недекларування майна керівником АМКУ Кириленком

Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 242 тис. грн.

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Читайте також: САП подала клопотання про відсторонення Кириленка з посади глави АМКУ