УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10916 відвідувачів онлайн
Новини Справа Павла Кириленка
1 550 14

НАБУ та САП завершили розслідування щодо недекларування майна керівником АМКУ Кириленком

Справа Павла Кириленка НАБУ завершило розслідування

НАБУ та САП завершили розслідування у справі чинного керівника АМКУ Павла Кириленка у недекларуванні майна та його дружини - у пособництві в незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, топпосадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини", - зазначили там.

Йдеться про:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді;
  • житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражні бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль BMW X3.

У НАБУ нагадали, що очільник АМКУ вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.

Читайте: Справу керівника АМКУ Кириленка про незаконне збагачення скеровано до суду, - НАБУ

Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 242 тис. грн.

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротьба з монополізацією: Кабмін встановив обмеження для імпортерів та виробників ліків

Автор: 

НАБУ (5217) Антимонопольний комітет (1789) Кириленко Павло (912)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Як вони взагалі посміли розслідувати справу про корупцію у ставленика зеленського Кириленко?
Зеля ж дав гарантії недоторканості своїм корупціонерам а якесь НАБУ діяло всупереч цьому.
Тому фактично і ліквідовують НАБУ.
показати весь коментар
23.07.2025 16:27 Відповісти
+1
запізно....невінаватий він
показати весь коментар
23.07.2025 16:24 Відповісти
+1
Руслан Андрійович Кравченко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 14 березняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990, Сєвєродонецьк (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Сіверськодонецьк), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - український політик та прокурор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генеральний прокурор України (з 21 червня 2025). Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби України (31.12.2024-17.06.2025), керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської ОВА (10.04.2023-30.12.2024)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1].

Як Вам біографійка , останні посади оцього поца - "нє не подумайте я не буду забирати втручатися в усі ці справи НАБУ , ну всіх цих Чернишових- Бєнь... ради, котрих вовка +БЛД ПОСПІХОМ !!!за дві доби вбив незалежність НАБУ у тому числі ...
показати весь коментар
23.07.2025 16:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
запізно....невінаватий він
показати весь коментар
23.07.2025 16:24 Відповісти
Ну, зашуміло... Толі єжчо будєть...
показати весь коментар
23.07.2025 16:25 Відповісти
Як вони взагалі посміли розслідувати справу про корупцію у ставленика зеленського Кириленко?
Зеля ж дав гарантії недоторканості своїм корупціонерам а якесь НАБУ діяло всупереч цьому.
Тому фактично і ліквідовують НАБУ.
показати весь коментар
23.07.2025 16:27 Відповісти
Під час війни...
показати весь коментар
23.07.2025 16:28 Відповісти
Зацініть!
З 2008 по 2019 рік - прокурор!
показати весь коментар
23.07.2025 16:31 Відповісти
Руслан Андрійович Кравченко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 14 березняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990, Сєвєродонецьк (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Сіверськодонецьк), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - український політик та прокурор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генеральний прокурор України (з 21 червня 2025). Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби України (31.12.2024-17.06.2025), керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської ОВА (10.04.2023-30.12.2024)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1].

Як Вам біографійка , останні посади оцього поца - "нє не подумайте я не буду забирати втручатися в усі ці справи НАБУ , ну всіх цих Чернишових- Бєнь... ради, котрих вовка +БЛД ПОСПІХОМ !!!за дві доби вбив незалежність НАБУ у тому числі ...
показати весь коментар
23.07.2025 16:34 Відповісти
О як Банкова ЗАСУЄТІЛАСЬ. Треба ж якось заспокоїти "бджіл". Де ж ті шершні, щоб вже ніколи на Банковій не було СУЄТИ СУЄТ ???
показати весь коментар
23.07.2025 16:36 Відповісти
Це не банкова засутилась,а Набу і Сап,так що gr не путай,хліб з булкою.
показати весь коментар
23.07.2025 17:14 Відповісти
Самий час НАБУ і САП опублікувати злочини зеленського і шобли. Буде весело.
показати весь коментар
23.07.2025 17:00 Відповісти
Ти дивись яке диво,за сутки скільки справ позакінчували,а чому до сьогодні ще нічого небуло.
показати весь коментар
23.07.2025 17:12 Відповісти
 
 