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Новости Дело Павла Кириленко
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НАБУ и САП завершили расследование по недекларированию имущества руководителем АМКУ Кириленко

Дело Павла Кириленко НАБУ завершило расследование

НАБУ и САП завершили расследование по делу действующего руководителя АМКУ Павла Кириленко в недекларировании имущества и его жены - в пособничестве в незаконном обогащении.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, топ-чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены", - отметили там.

Речь идет о:

  • 6 квартир в Киеве и Ужгороде;
  • жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль BMW X3.

В НАБУ напомнили, что глава АМКУ уже предстал перед судом по делу о незаконном обогащении и представлении недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.

Читайте: Дело руководителя АМКУ Кириленко о незаконном обогащении направлено в суд, - НАБУ

Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба с монополизацией: Кабмин установил ограничения для импортеров и производителей лекарств

Автор: 

НАБУ (4344) Антимонопольный комитет (484) Кириленко Павел (642)


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Топ комментарии
+2
запізно....невінаватий він
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23.07.2025 16:24 Ответить
+2
Як вони взагалі посміли розслідувати справу про корупцію у ставленика зеленського Кириленко?
Зеля ж дав гарантії недоторканості своїм корупціонерам а якесь НАБУ діяло всупереч цьому.
Тому фактично і ліквідовують НАБУ.
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23.07.2025 16:27 Ответить
+1
Руслан Андрійович Кравченко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 14 березняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990, Сєвєродонецьк (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Сіверськодонецьк), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - український політик та прокурор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генеральний прокурор України (з 21 червня 2025). Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби України (31.12.2024-17.06.2025), керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської ОВА (10.04.2023-30.12.2024)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1].

Як Вам біографійка , останні посади оцього поца - "нє не подумайте я не буду забирати втручатися в усі ці справи НАБУ , ну всіх цих Чернишових- Бєнь... ради, котрих вовка +БЛД ПОСПІХОМ !!!за дві доби вбив незалежність НАБУ у тому числі ...
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23.07.2025 16:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
запізно....невінаватий він
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23.07.2025 16:24 Ответить
Ну, зашуміло... Толі єжчо будєть...
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23.07.2025 16:25 Ответить
Як вони взагалі посміли розслідувати справу про корупцію у ставленика зеленського Кириленко?
Зеля ж дав гарантії недоторканості своїм корупціонерам а якесь НАБУ діяло всупереч цьому.
Тому фактично і ліквідовують НАБУ.
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23.07.2025 16:27 Ответить
Під час війни...
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23.07.2025 16:28 Ответить
Зацініть!
З 2008 по 2019 рік - прокурор!
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23.07.2025 16:31 Ответить
Руслан Андрійович Кравченко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 14 березняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990, Сєвєродонецьк (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Сіверськодонецьк), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - український політик та прокурор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генеральний прокурор України (з 21 червня 2025). Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби України (31.12.2024-17.06.2025), керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської ОВА (10.04.2023-30.12.2024)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1].

Як Вам біографійка , останні посади оцього поца - "нє не подумайте я не буду забирати втручатися в усі ці справи НАБУ , ну всіх цих Чернишових- Бєнь... ради, котрих вовка +БЛД ПОСПІХОМ !!!за дві доби вбив незалежність НАБУ у тому числі ...
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23.07.2025 16:34 Ответить
то ж спеціально, поки зміни не вступили в дію справи позавершували, поки генпрокурор немає впливу.
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23.07.2025 18:50 Ответить
О як Банкова ЗАСУЄТІЛАСЬ. Треба ж якось заспокоїти "бджіл". Де ж ті шершні, щоб вже ніколи на Банковій не було СУЄТИ СУЄТ ???
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23.07.2025 16:36 Ответить
Це не банкова засутилась,а Набу і Сап,так що gr не путай,хліб з булкою.
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23.07.2025 17:14 Ответить
Самий час НАБУ і САП опублікувати злочини зеленського і шобли. Буде весело.
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23.07.2025 17:00 Ответить
Ти дивись яке диво,за сутки скільки справ позакінчували,а чому до сьогодні ще нічого небуло.
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23.07.2025 17:12 Ответить
позакінчували на тому що змогли, може не все доробили навіть, але поки зміни до законодавства на вступили в дію, щоб генпрокурор не позакривав.
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23.07.2025 18:52 Ответить
 
 