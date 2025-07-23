НАБУ и САП завершили расследование по недекларированию имущества руководителем АМКУ Кириленко

НАБУ и САП завершили расследование по делу действующего руководителя АМКУ Павла Кириленко в недекларировании имущества и его жены - в пособничестве в незаконном обогащении.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, топ-чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены", - отметили там.

Речь идет о:

6 квартир в Киеве и Ужгороде;

жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

В НАБУ напомнили, что глава АМКУ уже предстал перед судом по делу о незаконном обогащении и представлении недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.

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Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

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