НАБУ и САП завершили расследование по недекларированию имущества руководителем АМКУ Кириленко
НАБУ и САП завершили расследование по делу действующего руководителя АМКУ Павла Кириленко в недекларировании имущества и его жены - в пособничестве в незаконном обогащении.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, топ-чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены", - отметили там.
Речь идет о:
- 6 квартир в Киеве и Ужгороде;
- жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
- 2 гаражных бокса;
- 6 паркомест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль BMW X3.
В НАБУ напомнили, что глава АМКУ уже предстал перед судом по делу о незаконном обогащении и представлении недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.
Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.
Дело Кириленко
9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.
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Зеля ж дав гарантії недоторканості своїм корупціонерам а якесь НАБУ діяло всупереч цьому.
Тому фактично і ліквідовують НАБУ.
З 2008 по 2019 рік - прокурор!
Як Вам біографійка , останні посади оцього поца - "нє не подумайте я не буду забирати втручатися в усі ці справи НАБУ , ну всіх цих Чернишових- Бєнь... ради, котрих вовка +БЛД ПОСПІХОМ !!!за дві доби вбив незалежність НАБУ у тому числі ...