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Новости Дело Павла Кириленко
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Дело руководителя АМКУ Кириленко о незаконном обогащении направлено в суд, - НАБУ

Дело Кириленко

Перед судом предстанет действующий председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, в 2020-2023 подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жене главы АМКУ Кириленко уменьшили залог с 9 млн до 242 тыс. грн

Речь идет о:

  • 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
  • дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль ВМԜ Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 72,1 млн грн.

Кроме того, в течение 2020-2023 гг. обвиняемый вносил недостоверные сведения в декларации как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.

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Расследование детективы НАБУ и прокуроры САП начали после обнародования журналистского материала "Радио Свобода".

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Автор: 

НАБУ (4243) Антимонопольный комитет (483) Кириленко Павел (641)


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Топ комментарии
+5
Мм...
Одну повію з пубдому притягли до суду за розпусну поведінку. Колежанки її засуджують.
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07.07.2025 15:12 Ответить
+4
Там ця справа і помре!!
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07.07.2025 15:15 Ответить
+3
так як в мудрості ,,свій до свого по своє,, я дивуюся навіщо це друкувати??чим це шапіто закінчиться вже зрозуміло,лишній раз розізлити людей чи показово продемонструвати хто в цій країні людина а хто фізична особь???
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07.07.2025 15:26 Ответить
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Мм...
Одну повію з пубдому притягли до суду за розпусну поведінку. Колежанки її засуджують.
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07.07.2025 15:12 Ответить
Там ця справа і помре!!
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07.07.2025 15:15 Ответить
так як в мудрості ,,свій до свого по своє,, я дивуюся навіщо це друкувати??чим це шапіто закінчиться вже зрозуміло,лишній раз розізлити людей чи показово продемонструвати хто в цій країні людина а хто фізична особь???
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07.07.2025 15:26 Ответить
Може оштрафують гривень на 100? Хоча про що я...
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07.07.2025 15:31 Ответить
Він ще не втік? І строк розслідування не сплив? Паша, та ти жадоба! Ділитися не хочеш? Показово сядеш!
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07.07.2025 15:38 Ответить
наступне повідомлення: справа закрита, у зв'язку із закінченням строків давності, особа звільняється від кримінальної відповідальності.
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07.07.2025 16:02 Ответить
Був Кириленко призначений на посаду голови Донецької ОВА ЗЕленським.Його мама продавала малину і заробила таким чином на нерухомість синочку.
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07.07.2025 16:09 Ответить
незаконнє збагачення - ексочільник Донецької ОВА пояснив, що його родина заробила $300 тис. на продажі малини - шо за малина ,або що у малині .....
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07.07.2025 16:11 Ответить
"Малина" консперативний бандитський притон....там вони і торгували
..........
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07.07.2025 17:07 Ответить
суд заставе попросити пробаченя вин хороший хлопець
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07.07.2025 17:08 Ответить
 
 