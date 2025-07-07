Дело руководителя АМКУ Кириленко о незаконном обогащении направлено в суд, - НАБУ

Перед судом предстанет действующий председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, в 2020-2023 подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жене главы АМКУ Кириленко уменьшили залог с 9 млн до 242 тыс. грн

Речь идет о:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМԜ Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 72,1 млн грн.

Кроме того, в течение 2020-2023 гг. обвиняемый вносил недостоверные сведения в декларации как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.

Также читайте: НАБУ сообщило о новом подозрении главе АМКУ Кириленко: скрыл 20 объектов недвижимости и люксовый BMW

Расследование детективы НАБУ и прокуроры САП начали после обнародования журналистского материала "Радио Свобода".

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.