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Новини Справа Павла Кириленка
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Справу керівника АМКУ Кириленка про незаконне збагачення скеровано до суду, - НАБУ

справа Кириленка

Перед судом постане чинний голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружині глави АМКУ Кириленка зменшили заставу з 9 млн до 242 тис. грн

Йдеться про:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
  • будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражні бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Крім того, упродовж 2020-2023 рр. обвинувачений вносив недостовірні відомості до декларації як особа, уповноважена на виконання функцій держави.

Також читайте: НАБУ повідомило про нову підозру голові АМКУ Кириленку: приховав 20 об’єктів нерухомості та люксовий BMW

Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу "Радіо Свобода".

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Автор: 

НАБУ (5119) Антимонопольний комітет (1784) Кириленко Павло (911)


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Топ коментарі
+5
Мм...
Одну повію з пубдому притягли до суду за розпусну поведінку. Колежанки її засуджують.
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07.07.2025 15:12 Відповісти
+4
Там ця справа і помре!!
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07.07.2025 15:15 Відповісти
+3
так як в мудрості ,,свій до свого по своє,, я дивуюся навіщо це друкувати??чим це шапіто закінчиться вже зрозуміло,лишній раз розізлити людей чи показово продемонструвати хто в цій країні людина а хто фізична особь???
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07.07.2025 15:26 Відповісти
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Мм...
Одну повію з пубдому притягли до суду за розпусну поведінку. Колежанки її засуджують.
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07.07.2025 15:12 Відповісти
Там ця справа і помре!!
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07.07.2025 15:15 Відповісти
так як в мудрості ,,свій до свого по своє,, я дивуюся навіщо це друкувати??чим це шапіто закінчиться вже зрозуміло,лишній раз розізлити людей чи показово продемонструвати хто в цій країні людина а хто фізична особь???
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07.07.2025 15:26 Відповісти
Може оштрафують гривень на 100? Хоча про що я...
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07.07.2025 15:31 Відповісти
Він ще не втік? І строк розслідування не сплив? Паша, та ти жадоба! Ділитися не хочеш? Показово сядеш!
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07.07.2025 15:38 Відповісти
наступне повідомлення: справа закрита, у зв'язку із закінченням строків давності, особа звільняється від кримінальної відповідальності.
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07.07.2025 16:02 Відповісти
Був Кириленко призначений на посаду голови Донецької ОВА ЗЕленським.Його мама продавала малину і заробила таким чином на нерухомість синочку.
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07.07.2025 16:09 Відповісти
незаконнє збагачення - ексочільник Донецької ОВА пояснив, що його родина заробила $300 тис. на продажі малини - шо за малина ,або що у малині .....
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07.07.2025 16:11 Відповісти
"Малина" консперативний бандитський притон....там вони і торгували
..........
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07.07.2025 17:07 Відповісти
суд заставе попросити пробаченя вин хороший хлопець
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07.07.2025 17:08 Відповісти
 
 