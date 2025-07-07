Справу керівника АМКУ Кириленка про незаконне збагачення скеровано до суду, - НАБУ

Перед судом постане чинний голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

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Йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Крім того, упродовж 2020-2023 рр. обвинувачений вносив недостовірні відомості до декларації як особа, уповноважена на виконання функцій держави.

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Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу "Радіо Свобода".

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.