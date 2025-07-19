Боротьба з монополізацією ринку: Кабмін встановив обмеження для імпортерів та виробників ліків

Кабінет Міністрів встановив обмеження для виробників та імпортерів лікарських засобів, заборонивши їм продавати одному дистриб’ютору понад 20% обсягів постачання конкретного препарату.

Відповідні зміни внесено до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу лікарських засобів, які набудуть чинності через два місяці, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, встановлено що обсяг постачання одного препарату від виробника або імпортера одному дистриб’ютору не може перевищувати 20% від загального чистого доходу від реалізації цього лікарського засобу за попередній рік. Перевищення цієї межі допускається лише у разі, якщо інші дистриб’ютори не подали відповідних заявок на закупівлю.

Крім того, зміни до Ліцензійних умов передбачають вимогу щодо рівних умов для всіх дистриб’юторів у межах аналогічних договорів – з однаковими цінами, умовами оплати та постачання.

"Таке регулювання покликане запобігти монополізації фармацевтичного ринку, створити рівні умови для участі середніх і дрібних дистриб’юторів, а також сприяти формуванню конкурентного середовища. У підсумку це має позитивно позначитися на доступності та справедливій ціні ліків для українських пацієнтів", – сподіваються у МОЗ.

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Як повідомлялося, у червні 2024 року Антимонопольний комітет України розпочав розгляду справи проти двох компаній-постачальників медичних препаратів, які у 2019-2023 роках співпрацювали задля створення антиконкурентних умов на ринку безрецептурних ліків.

Зокрема, йдеться про українську компанію ТОВ "БаДМ" та українсько-естонське підприємство "Оптіма-Фарм".

За даними ЗМІ, вдвох вони контролюють понад 90% ринку дистриб’юції медпрепаратів, а на сайті ТОВ "БаДМ" стверджується, що кожен другий товар на аптечних полицях поставлений саме цією компанією.