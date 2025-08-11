ВАКС отказал в отстранении Кириленко от должности главы АМКУ

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказал в отстранении главы АМКУ Павла Кириленко с должности.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

Сообщается, что суд применил против Кириленко меру пресечения в виде личного обязательства.

В течение двух месяцев Кириленко должен сообщать об изменении места жительства или выезде за границу, не общаться с отдельными свидетелями и сдать загранпаспорт.

Накануне об отстранении Кириленко от должности главы АМКУ ходатайствовали прокуроры САП. Во время ходатайства прокуроры отметили, что Кириленко занимая должность может незаконно влиять на свидетелей, других участников уголовного производства и препятствовать процессу уголовного производства.

В то же время адвокаты Кириленко возразили ходатайство прокуроров САП. По их мнению, обвинение в отношении него не связано с его должностью.

Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

