САП подала ходатайство об отстранении Кириленко от должности главы АМКУ

Прокурор САП подал в суд ходатайство об отстранении Павла Кириленко от должности главы Антимонопольного комитета.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Кириленко обвиняют в незаконном обогащении на более 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Залог за подозреваемого в незаконном обогащении главу АМКУ Кириленко внесла фирма известного бизнесмена. ВИДЕО

"Отметим, что после направления обвинительного акта в суд стороной защиты предпринята попытка отстранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения этого дела по мотивам возможности влияния на нее обвиняемым через реализацию своих полномочий на должности председателя Антимонопольного комитета Украины. Так, защитником чиновника в заявлении об отводе указано, что он может принять решение, в том числе негативные, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи. Обвиняемый это заявление поддержал.



С целью предотвращения противоправного поведения обвиняемого, который при рассмотрении заявления об отводе лично подтвердил возможность использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц, а также препятствование уголовному производству иным образом, прокурор САП обратился в суд с соответствующим ходатайством", - говорится в сообщении.

В САП заявили, что во время досудебного расследования прокуроры не обращались к следственному судье с таким ходатайством, поскольку чиновник не делал никаких попыток использовать свою должность для препятствования досудебному расследованию.

О результатах рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ в прошлом году получил лишь 6% от суммы наложенных штрафов, - Счетная палата

Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десятка самых громких антикоррупционных дел НАБУ и САП: Среди фигурантов - Чернышов, Кириленко и Смирнов