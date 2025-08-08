САП подала ходатайство об отстранении Кириленко от должности главы АМКУ
Прокурор САП подал в суд ходатайство об отстранении Павла Кириленко от должности главы Антимонопольного комитета.
Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
Кириленко обвиняют в незаконном обогащении на более 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений.
"Отметим, что после направления обвинительного акта в суд стороной защиты предпринята попытка отстранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения этого дела по мотивам возможности влияния на нее обвиняемым через реализацию своих полномочий на должности председателя Антимонопольного комитета Украины. Так, защитником чиновника в заявлении об отводе указано, что он может принять решение, в том числе негативные, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи. Обвиняемый это заявление поддержал.
С целью предотвращения противоправного поведения обвиняемого, который при рассмотрении заявления об отводе лично подтвердил возможность использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц, а также препятствование уголовному производству иным образом, прокурор САП обратился в суд с соответствующим ходатайством", - говорится в сообщении.
В САП заявили, что во время досудебного расследования прокуроры не обращались к следственному судье с таким ходатайством, поскольку чиновник не делал никаких попыток использовать свою должность для препятствования досудебному расследованию.
О результатах рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно.
Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.
Дело Кириленко
9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.
Це по перше.
По друге, ваш татаров на ...ую крутив і суд і поокуратуру і інших силовиків. Він так само, якщо не найбільше їх нищить до непритомної білки.
Бо по росказням цей чувак такий крутезний, прям аж страшно як всіма керує. Ви хочете щоб хтось притомний в це повірив, коли його посіпаки і помічникі ригів анальних і сівковича третякова і гетьманцев вперто і послідовно нищать прокуратуру, суди, поліцію і будь яку мотивацію там працювати? ***** дуже вдячний за руйнування всіх силовиків, їх травою і стравлення і за фвктивну ****** борьбу з корупцією. І це логічно. Бо злочинність в середині країни це сильна допомога пуйлу і його планам зжерти Україну.
Значить вже домовились.