САП подала клопотання про відсторонення Кириленка з посади глави АМКУ

Прокурор САП подав до суду клопотання про відсторонення Павла Кириленка від посади глави Антимонопольного комітету.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Кириленка обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

"Зазначимо, що після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту здійснено спробу усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді Голови Антимонопольного комітету України. Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав.



З метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відвід особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням", - йдеться в повідомленні.

У САП заявили, що під час досудового розслідування прокурори не звертались до слідчого судді з таким клопотанням, оскільки чиновник не робив жодних спроб використати свою посаду для перешкоджання досудовому розслідуванню.

Про результати розгляду клопотання буде повідомлено додатково.

Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 242 тис. грн.

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

