УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Справа Павла Кириленка
1 046 10

САП подала клопотання про відсторонення Кириленка з посади глави АМКУ

Справа Кириленка САП просить відсторонити його від посади

Прокурор САП подав до суду клопотання про відсторонення Павла Кириленка від посади глави Антимонопольного комітету.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Кириленка обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заставу за підозрюваного у незаконному збагаченні голову АМКУ Кириленка внесла фірма відомого бізнесмена. ВIДЕО

"Зазначимо, що після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту здійснено спробу усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді Голови Антимонопольного комітету України. Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав.

З метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відвід особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням", - йдеться в повідомленні.

У САП заявили, що під час досудового розслідування прокурори не звертались до слідчого судді з таким клопотанням, оскільки чиновник не робив жодних спроб використати свою посаду для перешкоджання досудовому розслідуванню.

Про результати розгляду клопотання буде повідомлено додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ торік отримав лише 6% від суми накладених штрафів, – Рахункова палата

Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 242 тис. грн.

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десятка найгучніших антикорупційних справ НАБУ і САП: Серед фігурантів - Чернишов, Кириленко та Смирнов

Автор: 

Антимонопольний комітет (1792) САП (2458) Кириленко Павло (914)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Нормально так - "Незаконне збагачення на 72 млн. грн", а застава - 242 тис. грн!
Значить вже домовились.
показати весь коментар
08.08.2025 15:27 Відповісти
+4
Що не голова якогось комітету то міліонер!!! В починав бідосею!!!!
показати весь коментар
08.08.2025 15:25 Відповісти
+3
Как и Чернышова? Результат будет тот-же самый.
показати весь коментар
08.08.2025 15:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І все? А коли буде суд?
показати весь коментар
08.08.2025 15:20 Відповісти
САП не керує судами. Це питання до татарова та тих хто його призначив.
показати весь коментар
08.08.2025 15:29 Відповісти
А может сразу голову ГидрОПе отрубить!
показати весь коментар
08.08.2025 15:43 Відповісти
Не несіть оцю бредятину. У НАБУ та САП є свій, так само як вони призначений міжнародниками і назівається він ВАКС.

Це по перше.
По друге, ваш татаров на ...ую крутив і суд і поокуратуру і інших силовиків. Він так само, якщо не найбільше їх нищить до непритомної білки.
Бо по росказням цей чувак такий крутезний, прям аж страшно як всіма керує. Ви хочете щоб хтось притомний в це повірив, коли його посіпаки і помічникі ригів анальних і сівковича третякова і гетьманцев вперто і послідовно нищать прокуратуру, суди, поліцію і будь яку мотивацію там працювати? ***** дуже вдячний за руйнування всіх силовиків, їх травою і стравлення і за фвктивну ****** борьбу з корупцією. І це логічно. Бо злочинність в середині країни це сильна допомога пуйлу і його планам зжерти Україну.
показати весь коментар
08.08.2025 15:46 Відповісти
Так саме він і іде.
показати весь коментар
08.08.2025 16:08 Відповісти
Що не голова якогось комітету то міліонер!!! В починав бідосею!!!!
показати весь коментар
08.08.2025 15:25 Відповісти
Как и Чернышова? Результат будет тот-же самый.
показати весь коментар
08.08.2025 15:25 Відповісти
Нормально так - "Незаконне збагачення на 72 млн. грн", а застава - 242 тис. грн!
Значить вже домовились.
показати весь коментар
08.08.2025 15:27 Відповісти
а він ще в Україні? Не здриснув?
показати весь коментар
08.08.2025 15:37 Відповісти
А від кого втікати? Він подивиться на того ж Чернишова, і спокійно продовжить займатися своїми справами.
показати весь коментар
08.08.2025 16:16 Відповісти
 
 