Дело Павла Кириленко Декларирование недостоверной информации
476

Дело в отношении главы АМКУ Кириленко и его жены направили в суд: обвинение в недекларировании имущества

Дело Павла Кириленко направили в суд. Что известно?

В суд направлено дело в отношении главы АМКУ Павла Кириленко, которого обвиняют в недекларировании имущества, а также в отношении его жены - в пособничестве в незаконном обогащении.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Топ-чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены", - отметили в Бюро.

О каком имуществе идет речь?

  • 6 квартир в Киеве и Ужгороде;
  • жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль BMW X3.

В НАБУ напомнили, что Кириленко уже предстал перед судом по делу о незаконном обогащении и представлении недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы

Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности председателя Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Читайте: ВАКС отказал в отстранении Кириленко от должности главы АМКУ

НАБУ Кириленко Павел
Топ комментарии
+4
Я думала він вже два поки як у в'язниці. Скоро ВАКС його виправдає і відпустить, ще і подякує за роботу. Вони так завжди роблять якщо вкрав більше ніж 10 мільйонів
27.10.2025 15:33 Ответить
+2
обвинувачення у недекларуванні
вкраденого
27.10.2025 15:45 Ответить
+1
От пристали,як банний лист до жопи.Сказано "мама малину продавала".
Взагалі, жадібність фраєра згубила!
27.10.2025 15:43 Ответить
показать весь комментарий
Хоч оштрафують гривень на 100? 😂
27.10.2025 15:37 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Пояснити іноземцям з першого разу не можу
27.10.2025 15:54 Ответить
Бабця малинку продавала 🙈

- 6 квартир у Києві та Ужгороді;
- житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки
2 гаражні бокси
- 6 паркомісць
- 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м
- автомобіль BMW X3
27.10.2025 15:49 Ответить
"заставу зменшили до 242 тис. грн. "
27.10.2025 16:13 Ответить
А ви питаєте, де оборонні фортифікації на Донеччині...
27.10.2025 16:27 Ответить
Там і Пронін накопав на жирну посаду в Києві:
- Ану поїхали дивитися на ваші фортеці!
- Так вже ніяк! Їх вже кацапи захопили!
27.10.2025 16:38 Ответить
https://youtu.be/grFdU0NJZlA "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"
27.10.2025 15:52 Ответить
@ Суддя Овідіопольського районного суду Одещини Дмитро Гандзій відмовився виправляти у своєму рішенні словосполучення «рашистська *********» на «російську федерацію».

Як повідомляє «Думська», у визначенні, винесеному днями, він зазначив, що це не описка, а цілком коректна назва «вказаної недодержави».
«Рашистською **********» Гандзій назвав росію в рішенні у цивільній справі: позивач просив встановити юридичний факт загибелі його брата на війні.
Згодом заявник клопотав про виправлення назви держави-агресора, але отримав відмову.
«Заява про виправлення описки задоволенню не підлягає, виходячи з того, що зазначений вираз суду жодним чином не впливає на суть прийнятого судом рішення про встановлення юридичного факту родинних відносин між заявником і його загиблим на рашистсько-українській війні братом - військовослужбовцем і не може мати наслідків або певних ускладнень для заявника і не є опискою або некоректною назвою вказаної недодержави, яка 24.02.2022 р. оголосила проти нашої держави відкриту неспровоковану, агресивну і загарбницьку війну, продовживши тим самим агресію по відношенню до України, яка вже триває 11 років», - констатував суддя.
Далі він перерахував злочини, скоєні російськими військовими, навів позицію Ради Європи, а також нагадав, що термін «рашизм» офіційно ввела в обіг Верховна Рада - 2 травня 2023 року вона прийняла постанову, засудивши ідеологію, політику і практику «русского мира».
27.10.2025 16:52 Ответить
Так, читав про це
27.10.2025 16:59 Ответить
 
 