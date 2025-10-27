Дело в отношении главы АМКУ Кириленко и его жены направили в суд: обвинение в недекларировании имущества
В суд направлено дело в отношении главы АМКУ Павла Кириленко, которого обвиняют в недекларировании имущества, а также в отношении его жены - в пособничестве в незаконном обогащении.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Топ-чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены", - отметили в Бюро.
О каком имуществе идет речь?
- 6 квартир в Киеве и Ужгороде;
- жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
- 2 гаражных бокса;
- 6 паркомест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль BMW X3.
В НАБУ напомнили, что Кириленко уже предстал перед судом по делу о незаконном обогащении и представлении недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы
Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.
Дело Кириленко
9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности председателя Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.
Взагалі, жадібність фраєра згубила!
вкраденого
- Ану поїхали дивитися на ваші фортеці!
- Так вже ніяк! Їх вже кацапи захопили!
Як повідомляє «Думська», у визначенні, винесеному днями, він зазначив, що це не описка, а цілком коректна назва «вказаної недодержави».
«Рашистською **********» Гандзій назвав росію в рішенні у цивільній справі: позивач просив встановити юридичний факт загибелі його брата на війні.
Згодом заявник клопотав про виправлення назви держави-агресора, але отримав відмову.
«Заява про виправлення описки задоволенню не підлягає, виходячи з того, що зазначений вираз суду жодним чином не впливає на суть прийнятого судом рішення про встановлення юридичного факту родинних відносин між заявником і його загиблим на рашистсько-українській війні братом - військовослужбовцем і не може мати наслідків або певних ускладнень для заявника і не є опискою або некоректною назвою вказаної недодержави, яка 24.02.2022 р. оголосила проти нашої держави відкриту неспровоковану, агресивну і загарбницьку війну, продовживши тим самим агресію по відношенню до України, яка вже триває 11 років», - констатував суддя.
Далі він перерахував злочини, скоєні російськими військовими, навів позицію Ради Європи, а також нагадав, що термін «рашизм» офіційно ввела в обіг Верховна Рада - 2 травня 2023 року вона прийняла постанову, засудивши ідеологію, політику і практику «русского мира».