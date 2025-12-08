РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10623 посетителя онлайн
Новости Декларирование недостоверной информации
366 3

НАБУ и САП завершили следствие по делу недостоверного декларирования имущества председателем Одесского облсовета Диденко и его женой-нардепом от "СН"

НАБУ, следствие

НАБУ и САП завершили следствие по делу действующего председателя облсовета и его жены, депутата Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Не задекларировали имущество

Отмечается, что в декларациях за 2021-2023 годы фигуранты не задекларировали имущества на сумму более восьми миллионов гривен.

Кроме того, на основании материалов НАБУ прокурор САП подал иск о конфискации у супругов активов на 5 млн гривен в пользу государства, поскольку они не могут объяснить их происхождение.

Детективы установили, что именно на эту сумму председатель облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах внесли взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

Читайте также: Дело в отношении руководителя АМКУ Кириленко и его жены направили в суд: обвинение в недекларировании имущества

О ком идет речь?

  • НАБУ не указывает имена фигурантов. Однако судя по материалам следствия, речь идет о председателе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко, которая является нардепом от "Слуги народа".
  • Ранее сообщалось, чтоНАБУ и САП сообщили председателю областного совета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Смотрите также: "Слуга народа" Соболевский задекларировал миллионы без объяснений происхождения и годами не декларирует премиум-авто, - СМИ. ФОТО

Автор: 

НАБУ (4770) декларация (1391) Одесская область (3991) следствие (234) САП (2370) Слуга народа (2693)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що те НАБУ та САП до "людєй" причепилися? У них того майна стільки, що можна про дещицю якусь і не згадати під час заповнення декларації!
показать весь комментарий
08.12.2025 17:26 Ответить
І що, він сяде, чи вже сидить... у Монако?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:39 Ответить
Кинь дрин і не промажеш - черговий чи чергова депутат від Слуга народу" корупціонер.Кого наш сонцесяйний притягнув до верховної Ради?.Здається,що кожен перший у них в чому-то замішаний.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:02 Ответить
 
 