НАБУ и САП завершили следствие по делу недостоверного декларирования имущества председателем Одесского облсовета Диденко и его женой-нардепом от "СН"

НАБУ и САП завершили следствие по делу действующего председателя облсовета и его жены, депутата Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Не задекларировали имущество

Отмечается, что в декларациях за 2021-2023 годы фигуранты не задекларировали имущества на сумму более восьми миллионов гривен.

Кроме того, на основании материалов НАБУ прокурор САП подал иск о конфискации у супругов активов на 5 млн гривен в пользу государства, поскольку они не могут объяснить их происхождение.

Детективы установили, что именно на эту сумму председатель облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах внесли взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

О ком идет речь?

НАБУ не указывает имена фигурантов. Однако судя по материалам следствия, речь идет о председателе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко, которая является нардепом от "Слуги народа".

Ранее сообщалось, чтоНАБУ и САП сообщили председателю областного совета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, о подозрении в декларировании недостоверной информации.

