Директор Департамента КГГА уличен в недостоверном декларировании, - Офис генпрокурора

Директор Департамента КГГА уличен в недостоверном декларировании на 22 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Детали

Как отмечается, в ежегодной декларации за 2023 год директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА указал 31 млн грн сэкономленных средств.

"При этом, по данным следствия, анализ доходов показал, что реально он мог сэкономить не более 9 млн грн - даже с учетом всех заработков до госслужбы.

Также чиновник приобрел квартиру за 8,4 млн грн, автомобили Infiniti и Mercedes-Benz, а также другое имущество. Несмотря на значительные расходы, сумма "сбережений" в декларации оставалась почти неизменной", - говорится в сообщении.

Таким образом, в декларацию внесены недостоверные данные на 22 млн грн. По версии следствия, эти суммы могли быть указаны для дальнейшей легализации дорогих покупок.

Подозрение

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Фамилию чиновника Офис генпрокурора не называет, однако на сайте КГГА указано, что директором Департамента промышленности и развития предпринимательства КГСА является Владимир Костиков.

