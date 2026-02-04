УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18340 відвідувачів онлайн
Новини Декларування недостовірної інформації
4 523 12

"Слугу народу" Діденко судитимуть за брехню у декларації

Справа Григорія та Юлії Діденків: подробиці від НАБУ

Голова Одеськоїобласної ради Григорій Діденко та його дружина, народна депутатка "Слуги народу" Юлія Діденко, яких підозрюють у поданні недостовірних відомостей у деклараціях, постануть перед судом.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними Бюро, вони не задекларували майно на понад 8 млн гривень. Інформацію подружжя не вказало у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки.

"Крім того, на підставі матеріалів НАБУ прокурор САП подав позов про конфіскацію в подружжя активів на майже 5 млн гривень на користь держави, оскільки вони не можуть пояснити їхнє походження", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що саме на цю суму голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко, яка є нардепкою від "Слуги народу"

Читайте: Міндічгейт: "Енергоатом" відкликав позов, що дозволяв зберігати "шлагбаум" на закупівлях. ДОКУМЕНТ

Справа Діденків

  • У жовтін 2025 року стало відомо, що НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації.
  • У грудні антикорупційні органи завершили слідство.

Також читайте: Вилучено понад $850 тис.: детективи НАБУ обшукали митний пост "Луцьк" і його посадовців. ФОТО

Автор: 

НАБУ (5721) декларація (1471) депутат (1875) облрада (286) Одеса (5824)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Як там зэля казав - кумовства нэ будэт. Не спіз...ів. Родини та династіі
показати весь коментар
04.02.2026 10:48 Відповісти
+6
«Зекоманда» (2019-26), яка ("тримає світ!" - Н.Мосейчук): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, чернишови-володін-горбатюк-сушон-копистира, баруля-борзови, мецгери, калугіни, шоли, зонтови-вовки, павлюки, миронюки, стасенки, кириленки, діденки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-кравцов-кравченки, дейнеки-козловський-журило, гмирін-мельник, милованов-свириденки, стефанішини, маркарова-волинець, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви-лазутін, наумов-акст-гринько-пугач, кацуби-гордієнко-гузенки, арахамія-каськів-гусейнова-кодецький-вінграновський-льовочкіни, татаров-микитась-забуранна, левченко-гогілашвілі, коломойський-дубілети, боголюбов-джапарова, шурми-божко, крупи, гринкевичі, кравченко-шевчук, федієнко-дмітрієв, тищенки-блінови-комарницький-андрієвська, ілащук-ринжуки-агоєв, веселі, богдан-труба, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, хомчак-коваленко, д.кулеба-павелецька, мендель-кухта, іванов-петров-пронюткін-немерюк-чорний, арутюнянц-климовець-мішалов-сахаров-тимощук, зарівна-власюк, пальчевський-кірякулов, аваков-котвіцький, культенко-солодкий, абрамовський р., арестович о., арістов ю., бабій р., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богданець а., богуцька є., божик в., божков о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., василів і., васильєв і., васильковський і., ватрас в., венедіктова і., веніславський ф., вербицький д., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., гурін д., данілов о., демченко р., деркач а., дирдін м., діденко ю., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., іванісов р., ісаєнко р., (кабанов о.), казак д., камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., колюх в., копитін і., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., куртєв в., кушнір і., лаба м., леонов о., лерос г., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., мазурашу г., малюська д., маріковський о., марченко л., (монастирський д.), мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., негулевський і., нікітіна м., ніколаєнко а., новіков і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., позняков д., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., радуцький м., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., (саламаха о.), семінський о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., смик о., смирнов а., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., сторожук в., стрелковський в., таран а., тарасов о., тимошенко к., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., чивурін с., чорноморов а., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкарлет с., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., юрченко о., якименко п., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
показати весь коментар
04.02.2026 18:24 Відповісти
+4
Не встигли легалізувати "нажите непосильним трудом". Буває.
показати весь коментар
04.02.2026 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не встигли легалізувати "нажите непосильним трудом". Буває.
показати весь коментар
04.02.2026 10:44 Відповісти
Як там зэля казав - кумовства нэ будэт. Не спіз...ів. Родини та династіі
показати весь коментар
04.02.2026 10:48 Відповісти
Не можуть пояснити звідки бабло - слабенька в них фантазія - викопали мішок золота чи на крипті піднялись
показати весь коментар
04.02.2026 10:50 Відповісти
Такими темпами у фракції СН не залишиться депутата який не має підозри
показати весь коментар
04.02.2026 10:50 Відповісти
як завжди : задонатять на ЗСУ 1000 грн і укладуть угоду із прокурором. Далі знову те саме, працюватимуть на власне збагачення, як справжні слуги народу.
показати весь коментар
04.02.2026 10:53 Відповісти
На московії кажуть: "нє сідєл - нє мужик".
В Україні: "Не маєш підозри - нє депутат".
показати весь коментар
04.02.2026 11:15 Відповісти
Так ловко використали своє службове положення для для збагачення, аж ось тобі, маєш, гроші тепер віддай!!!! Красти, брехати, тікати з України, це все, як у отих, - абдрахамія, шурми, кабміндічів, юзіка,шиферів, венедіктова, данилов, шуфрич, тиМошенниця ….
показати весь коментар
04.02.2026 11:40 Відповісти
Не вони перші і не останні. В усіх областях з керівниками обладміністрацій та облрад картина однакова - злодії в законі. А там ще купа заступників та помічників. Тавро на їх біомасах ніде ставити. Є підстави надіятись, що з нинішнім керівництвом НАБУ та САП, не так просто домовитись.
показати весь коментар
04.02.2026 11:55 Відповісти
Парочка "Twix" (Твікс) має патологічний стан та амнезію. У нього потенція, а у неї - деменція.
показати весь коментар
04.02.2026 12:03 Відповісти
А дальше что будет, как предстанут перед судом!? Ответ. Бабло судье перейдёт. И на удо--- дальше тырить!
показати весь коментар
04.02.2026 14:40 Відповісти
А чого ви чекали від зеленських паразитів? шашликів у травні? Ось маєте- війну 4 роки , смерті, згарище в Україні... Де ви були барани 2019 року?..
показати весь коментар
04.02.2026 17:33 Відповісти
«Зекоманда» (2019-26), яка ("тримає світ!" - Н.Мосейчук): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, чернишови-володін-горбатюк-сушон-копистира, баруля-борзови, мецгери, калугіни, шоли, зонтови-вовки, павлюки, миронюки, стасенки, кириленки, діденки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-кравцов-кравченки, дейнеки-козловський-журило, гмирін-мельник, милованов-свириденки, стефанішини, маркарова-волинець, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви-лазутін, наумов-акст-гринько-пугач, кацуби-гордієнко-гузенки, арахамія-каськів-гусейнова-кодецький-вінграновський-льовочкіни, татаров-микитась-забуранна, левченко-гогілашвілі, коломойський-дубілети, боголюбов-джапарова, шурми-божко, крупи, гринкевичі, кравченко-шевчук, федієнко-дмітрієв, тищенки-блінови-комарницький-андрієвська, ілащук-ринжуки-агоєв, веселі, богдан-труба, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, хомчак-коваленко, д.кулеба-павелецька, мендель-кухта, іванов-петров-пронюткін-немерюк-чорний, арутюнянц-климовець-мішалов-сахаров-тимощук, зарівна-власюк, пальчевський-кірякулов, аваков-котвіцький, культенко-солодкий, абрамовський р., арестович о., арістов ю., бабій р., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богданець а., богуцька є., божик в., божков о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., василів і., васильєв і., васильковський і., ватрас в., венедіктова і., веніславський ф., вербицький д., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., гурін д., данілов о., демченко р., деркач а., дирдін м., діденко ю., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., іванісов р., ісаєнко р., (кабанов о.), казак д., камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., колюх в., копитін і., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., куртєв в., кушнір і., лаба м., леонов о., лерос г., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., мазурашу г., малюська д., маріковський о., марченко л., (монастирський д.), мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., негулевський і., нікітіна м., ніколаєнко а., новіков і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., позняков д., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., радуцький м., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., (саламаха о.), семінський о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., смик о., смирнов а., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., сторожук в., стрелковський в., таран а., тарасов о., тимошенко к., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., чивурін с., чорноморов а., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкарлет с., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., юрченко о., якименко п., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
показати весь коментар
04.02.2026 18:24 Відповісти
 
 