"Слугу народу" Діденко судитимуть за брехню у декларації
Голова Одеськоїобласної ради Григорій Діденко та його дружина, народна депутатка "Слуги народу" Юлія Діденко, яких підозрюють у поданні недостовірних відомостей у деклараціях, постануть перед судом.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними Бюро, вони не задекларували майно на понад 8 млн гривень. Інформацію подружжя не вказало у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки.
"Крім того, на підставі матеріалів НАБУ прокурор САП подав позов про конфіскацію в подружжя активів на майже 5 млн гривень на користь держави, оскільки вони не можуть пояснити їхнє походження", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що саме на цю суму голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).
Йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко, яка є нардепкою від "Слуги народу"
Справа Діденків
- У жовтін 2025 року стало відомо, що НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації.
- У грудні антикорупційні органи завершили слідство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Україні: "Не маєш підозри - нє депутат".