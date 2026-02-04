"Слугу народу" Діденко судитимуть за брехню у декларації

Голова Одеськоїобласної ради Григорій Діденко та його дружина, народна депутатка "Слуги народу" Юлія Діденко, яких підозрюють у поданні недостовірних відомостей у деклараціях, постануть перед судом.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними Бюро, вони не задекларували майно на понад 8 млн гривень. Інформацію подружжя не вказало у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки.

"Крім того, на підставі матеріалів НАБУ прокурор САП подав позов про конфіскацію в подружжя активів на майже 5 млн гривень на користь держави, оскільки вони не можуть пояснити їхнє походження", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що саме на цю суму голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко, яка є нардепкою від "Слуги народу"

Читайте: Міндічгейт: "Енергоатом" відкликав позов, що дозволяв зберігати "шлагбаум" на закупівлях. ДОКУМЕНТ

Справа Діденків

У жовтін 2025 року стало відомо, що НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

У грудні антикорупційні органи завершили слідство.

Також читайте: Вилучено понад $850 тис.: детективи НАБУ обшукали митний пост "Луцьк" і його посадовців. ФОТО