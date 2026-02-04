Новости Декларирование недостоверной информации
4 523 12

"Слугу народа" Диденко будут судить за ложь в декларации

Дело Григория и Юлии Диденко: подробности от НАБУ

Председатель Одесского областного совета Григорий Диденко и его жена, народный депутат "Слуги народа" Юлия Диденко, которых подозревают в представлении недостоверных сведений в декларациях, предстанут перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным Бюро, они не задекларировали имущество на сумму более 8 млн гривен. Информацию супруги не указали в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 годы.

"Кроме того, на основании материалов НАБУ прокурор САП подал иск о конфискации у супругов активов на сумму почти 5 млн гривен в пользу государства, поскольку они не могут объяснить их происхождение", - говорится в сообщении.

Установлено, что именно на эту сумму председатель облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах внесли взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

Дело Диденко

  • В октябре 2025 года стало известно, что НАБУ и САП сообщили председателю областного совета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, о подозрении в декларировании недостоверной информации.
  • В декабре антикоррупционные органы завершили следствие.

Автор: 

Топ комментарии
+7
Як там зэля казав - кумовства нэ будэт. Не спіз...ів. Родини та династіі
04.02.2026 10:48 Ответить
+6
«Зекоманда» (2019-26), яка ("тримає світ!" - Н.Мосейчук): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, чернишови-володін-горбатюк-сушон-копистира, баруля-борзови, мецгери, калугіни, шоли, зонтови-вовки, павлюки, миронюки, стасенки, кириленки, діденки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-кравцов-кравченки, дейнеки-козловський-журило, гмирін-мельник, милованов-свириденки, стефанішини, маркарова-волинець, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви-лазутін, наумов-акст-гринько-пугач, кацуби-гордієнко-гузенки, арахамія-каськів-гусейнова-кодецький-вінграновський-льовочкіни, татаров-микитась-забуранна, левченко-гогілашвілі, коломойський-дубілети, боголюбов-джапарова, шурми-божко, крупи, гринкевичі, кравченко-шевчук, федієнко-дмітрієв, тищенки-блінови-комарницький-андрієвська, ілащук-ринжуки-агоєв, веселі, богдан-труба, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, хомчак-коваленко, д.кулеба-павелецька, мендель-кухта, іванов-петров-пронюткін-немерюк-чорний, арутюнянц-климовець-мішалов-сахаров-тимощук, зарівна-власюк, пальчевський-кірякулов, аваков-котвіцький, культенко-солодкий, абрамовський р., арестович о., арістов ю., бабій р., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богданець а., богуцька є., божик в., божков о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., василів і., васильєв і., васильковський і., ватрас в., венедіктова і., веніславський ф., вербицький д., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., гурін д., данілов о., демченко р., деркач а., дирдін м., діденко ю., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., іванісов р., ісаєнко р., (кабанов о.), казак д., камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., колюх в., копитін і., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., куртєв в., кушнір і., лаба м., леонов о., лерос г., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., мазурашу г., малюська д., маріковський о., марченко л., (монастирський д.), мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., негулевський і., нікітіна м., ніколаєнко а., новіков і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., позняков д., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., радуцький м., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., (саламаха о.), семінський о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., смик о., смирнов а., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., сторожук в., стрелковський в., таран а., тарасов о., тимошенко к., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., чивурін с., чорноморов а., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкарлет с., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., юрченко о., якименко п., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
04.02.2026 18:24 Ответить
+4
Не встигли легалізувати "нажите непосильним трудом". Буває.
04.02.2026 10:44 Ответить
Не можуть пояснити звідки бабло - слабенька в них фантазія - викопали мішок золота чи на крипті піднялись
04.02.2026 10:50 Ответить
Такими темпами у фракції СН не залишиться депутата який не має підозри
04.02.2026 10:50 Ответить
як завжди : задонатять на ЗСУ 1000 грн і укладуть угоду із прокурором. Далі знову те саме, працюватимуть на власне збагачення, як справжні слуги народу.
04.02.2026 10:53 Ответить
На московії кажуть: "нє сідєл - нє мужик".
В Україні: "Не маєш підозри - нє депутат".
04.02.2026 11:15 Ответить
Так ловко використали своє службове положення для для збагачення, аж ось тобі, маєш, гроші тепер віддай!!!! Красти, брехати, тікати з України, це все, як у отих, - абдрахамія, шурми, кабміндічів, юзіка,шиферів, венедіктова, данилов, шуфрич, тиМошенниця ….
04.02.2026 11:40 Ответить
Не вони перші і не останні. В усіх областях з керівниками обладміністрацій та облрад картина однакова - злодії в законі. А там ще купа заступників та помічників. Тавро на їх біомасах ніде ставити. Є підстави надіятись, що з нинішнім керівництвом НАБУ та САП, не так просто домовитись.
04.02.2026 11:55 Ответить
Парочка "Twix" (Твікс) має патологічний стан та амнезію. У нього потенція, а у неї - деменція.
04.02.2026 12:03 Ответить
А дальше что будет, как предстанут перед судом!? Ответ. Бабло судье перейдёт. И на удо--- дальше тырить!
04.02.2026 14:40 Ответить
А чого ви чекали від зеленських паразитів? шашликів у травні? Ось маєте- війну 4 роки , смерті, згарище в Україні... Де ви були барани 2019 року?..
04.02.2026 17:33 Ответить
04.02.2026 18:24 Ответить
 
 