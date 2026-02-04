"Слугу народа" Диденко будут судить за ложь в декларации

Председатель Одесского областного совета Григорий Диденко и его жена, народный депутат "Слуги народа" Юлия Диденко, которых подозревают в представлении недостоверных сведений в декларациях, предстанут перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным Бюро, они не задекларировали имущество на сумму более 8 млн гривен. Информацию супруги не указали в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 годы.

"Кроме того, на основании материалов НАБУ прокурор САП подал иск о конфискации у супругов активов на сумму почти 5 млн гривен в пользу государства, поскольку они не могут объяснить их происхождение", - говорится в сообщении.

Установлено, что именно на эту сумму председатель облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах внесли взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

Дело Диденко

В октябре 2025 года стало известно, что НАБУ и САП сообщили председателю областного совета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, о подозрении в декларировании недостоверной информации.

В декабре антикоррупционные органы завершили следствие.

