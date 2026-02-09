ДШВ про викриття начальника продслужби бригади на хабарях: Дотримуємося принципу нульової толерантності до корупції

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України рішуче засуджує будь-які прояви корупції, зловживання службовим становищем та дії, що підривають довіру суспільства і завдають шкоди боєздатності армії.

Про це йдеться у заяві командування, передає Цензор.НЕТ.

У ДШВ відреагували на затримання начальника продовольчої служби тилу однієї з бригад, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві.

Реакція ДШВ

Там зауважили, що інформація, оприлюднена правоохоронними органами щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з підпорядкованих військових частин, є вкрай серйозною.

"Командування ДШВ ЗС України дотримується принципу нульової толерантності до корупції та наголошує: кожен військовослужбовець, незалежно від звання чи посади, несе персональну відповідальність за свої дії відповідно до закону", - йдеться у заяві.

Поодинокі випадки не визначають все командування ДШВ

Командування Десантно-штурмових військ повністю сприяє органам досудового розслідування, надає всю необхідну інформацію та забезпечує проведення слідчих заходів та інших перевірок з метою встановлення всіх обставин події.

"Ми окремо підкреслюємо, що поодинокі ганебні випадки не характеризують у цілому особовий склад Десантно-штурмових військ, який щоденно, ціною власного життя, виконує бойові завдання із захисту України. Водночас очищення військ від недоброчесних осіб є принциповою позицією Командування.

Командування Десантно-штурмових військ ЗС України й надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення прозорості, законності та належного тилового забезпечення підрозділів, особливо в умовах воєнного стану", - додало командування.

