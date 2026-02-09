ДШВ про викриття начальника продслужби бригади на хабарях: Дотримуємося принципу нульової толерантності до корупції

Начальника продслужби бригади ДШВ підозрюють в хабарництві

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України рішуче засуджує будь-які прояви корупції, зловживання службовим становищем та дії, що підривають довіру суспільства і завдають шкоди боєздатності армії.

Про це йдеться у заяві командування, передає Цензор.НЕТ.

  • У ДШВ відреагували на затримання начальника продовольчої служби тилу однієї з бригад, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві. 

Реакція ДШВ

Там зауважили, що інформація, оприлюднена правоохоронними органами щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з підпорядкованих військових частин, є вкрай серйозною.

"Командування ДШВ ЗС України дотримується принципу нульової толерантності до корупції та наголошує: кожен військовослужбовець, незалежно від звання чи посади, несе персональну відповідальність за свої дії відповідно до закону", - йдеться у заяві.

Поодинокі випадки не визначають все командування ДШВ

Командування Десантно-штурмових військ повністю сприяє органам досудового розслідування, надає всю необхідну інформацію та забезпечує проведення слідчих заходів та інших перевірок з метою встановлення всіх обставин події.

"Ми окремо підкреслюємо, що поодинокі ганебні випадки не характеризують у цілому особовий склад Десантно-штурмових військ, який щоденно, ціною власного життя, виконує бойові завдання із захисту України. Водночас очищення військ від недоброчесних осіб є принциповою позицією Командування.

Командування Десантно-штурмових військ ЗС України й надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення прозорості, законності та належного тилового забезпечення підрозділів, особливо в умовах воєнного стану", - додало командування.

Пора створювати військову профспілку для захисту від корумпованих ********* всередині ЗСУ. Ну так щоб "не виносити сміття з хати" - зловили, відібрали накрадене, тихенько відвезли на передову і підірвали.
09.02.2026 18:07 Відповісти
Як тільки чуєте від когось словосполучення "нульова толерантність до корупціі" то знайте - саме там зібрались найбільші злодіі та хабарники.Бо лише найбільші корупціонери ********** отакі красиві фрази,а ті,які направду боруться корупцією роблять то мовчки...Вони ж то знають,що найкраще за це говорять справи...
09.02.2026 18:09 Відповісти
Давайте скажемо відверто - корупція це система, так в кожній бригаді і в кожному підрозділі! Всі ці реформи нічого не дали, корупція в армії процвітає і шириться і ніякої нульової толерантності до корупції немає, а є покривательство та участь в корупційних діях старших офіцерів та командирів! Якщо крав начпрод, то він носив начальнику тилу, а той начальнику логістики, а той командиру бригади. Отже знімати потрібно всіх і саджати в тюрму і допитувати поки не зізнаються в корупції! Або ми з корупцією боремось, або робимо вигляд що то не ми беремо хабарі! Поки Сирський Головком, корупція буде й надалі процвітати, бо Сирському все пох!
09.02.2026 18:11 Відповісти
Цікаво, як би чинили козаки на Січі з такими курінними отаманами чи хорунжими?
09.02.2026 18:21 Відповісти
На палю, а зараз можна палю в дупю, пожиттєво, що спати не міг і луснув від лайна.
09.02.2026 18:44 Відповісти
Крадіжка у громади в Україні завжди була найтяжчим злочином. Покарання завжди було одне - смерть. Є навіть така приказка "за компанію і жид повісився". Подейкують що козаки перед кожним походом випивали по колу з великої військової чаші яка називалась "компанія". Вона була з дорогоцінного металу і оздоблена дорогоцінним камінням. Козаки віддали на час походу чашу на збереження жиду. Похід затягнувся і жид вирішив що козаки загтнули і не повернуться. Чашу продав. Коли ж дійшли чутки про повернення війська він, розуміючи якою лютою буде його смерть, повісився сам...
09.02.2026 19:26 Відповісти
Я понимаю, что ДШВ теперь проведет проверки начпродов и начтылов во всех своих частях?
09.02.2026 18:57 Відповісти
Продовольча служба та ПММ - золота жила для забарників в усіх військових частинах.
09.02.2026 19:28 Відповісти
НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ =калібру 5.56 чи 5.45 чи 7.62? БО ВСЕ ІНШЕ пістьош
09.02.2026 19:41 Відповісти
Верещук, свириденко, шмигаль, кабміндічі з єрмаком і бакановим та наумовим, глибоко зхильовані нульовою толерантністю Захисників України до КРАДІЇВ - МАРОДЕРІВ, з Урядового кварталу!!!
Слава Україні!!
09.02.2026 19:51 Відповісти
А де золотояйцевий міністр оборони дівся?? Баканов?? Єрмак - розвідник?? ....Тилові щури - постачальники ЗСУ скоро ригати доларами будуть....ні одного вироку!! Мразота!!
10.02.2026 00:22 Відповісти
Невже цього ніхто з безпосереднього керівництва не знав...!Ви копніть там і потрапите до печери алладіна.Скарби Агри просто поникнуть в темряві!Кому війна,акому мати рідна!Ось чому "оповіщенців" валять,і будуть дужче валити,бо ніхто до таких "коман дирів" не піде!
10.02.2026 11:22 Відповісти
 
 