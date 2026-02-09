ДШВ о разоблачении начальника продслужбы бригады на взятках: Придерживаемся принципа нулевой терпимости к коррупции

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины решительно осуждает любые проявления коррупции, злоупотребления служебным положением и действия, подрывающие доверие общества и наносящие ущерб боеспособности армии.

Об этом говорится в заявлении командования, передает Цензор.НЕТ.

В ДШВ отреагировали на задержание начальника продовольственной службы тыла одной из бригад, которого подозревают в получении неправомерной выгоды и мошенничестве.

Реакция ДШВ

Там отметили, что информация, обнародованная правоохранительными органами о подозрении, выдвинутом должностному лицу тыла одной из подчиненных воинских частей, является крайне серьезной.

"Командование ДШВ ВС Украины придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции и подчеркивает: каждый военнослужащий, независимо от звания или должности, несет персональную ответственность за свои действия в соответствии с законом", - говорится в заявлении.

Единичные случаи не определяют все командование ДШВ

Командование Десантно-штурмовых войск полностью содействует органам досудебного расследования, предоставляет всю необходимую информацию и обеспечивает проведение следственных мероприятий и других проверок с целью установления всех обстоятельств происшествия.

"Мы отдельно подчеркиваем, что единичные позорные случаи не характеризуют в целом личный состав Десантно-штурмовых войск, который ежедневно, ценой собственной жизни, выполняет боевые задачи по защите Украины. В то же время очищение войск от недобросовестных лиц является принципиальной позицией Командования.

Командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для обеспечения прозрачности, законности и надлежащего тылового обеспечения подразделений, особенно в условиях военного положения", - добавило командование.

