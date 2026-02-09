РУС
1 798 12

ДШВ о разоблачении начальника продслужбы бригады на взятках: Придерживаемся принципа нулевой терпимости к коррупции

Начальника продслужбы бригады ДШВ подозревают во взяточничестве

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины решительно осуждает любые проявления коррупции, злоупотребления служебным положением и действия, подрывающие доверие общества и наносящие ущерб боеспособности армии.

Об этом говорится в заявлении командования, передает Цензор.НЕТ.

  • В ДШВ отреагировали на задержание начальника продовольственной службы тыла одной из бригад, которого подозревают в получении неправомерной выгоды и мошенничестве. 

Реакция ДШВ

Там отметили, что информация, обнародованная правоохранительными органами о подозрении, выдвинутом должностному лицу тыла одной из подчиненных воинских частей, является крайне серьезной.

"Командование ДШВ ВС Украины придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции и подчеркивает: каждый военнослужащий, независимо от звания или должности, несет персональную ответственность за свои действия в соответствии с законом", - говорится в заявлении.

Единичные случаи не определяют все командование ДШВ

Командование Десантно-штурмовых войск полностью содействует органам досудебного расследования, предоставляет всю необходимую информацию и обеспечивает проведение следственных мероприятий и других проверок с целью установления всех обстоятельств происшествия.

"Мы отдельно подчеркиваем, что единичные позорные случаи не характеризуют в целом личный состав Десантно-штурмовых войск, который ежедневно, ценой собственной жизни, выполняет боевые задачи по защите Украины. В то же время очищение войск от недобросовестных лиц является принципиальной позицией Командования.

Командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для обеспечения прозрачности, законности и надлежащего тылового обеспечения подразделений, особенно в условиях военного положения", - добавило командование.

ДШВ о коррупции

взятка (6302) коррупция (8891) ДШВ Десантно-штурмовые войска (359) Днепропетровская область (4928)
Топ комментарии
+5
Пора створювати військову профспілку для захисту від корумпованих ********* всередині ЗСУ. Ну так щоб "не виносити сміття з хати" - зловили, відібрали накрадене, тихенько відвезли на передову і підірвали.
09.02.2026 18:07 Ответить
+4
Як тільки чуєте від когось словосполучення "нульова толерантність до корупціі" то знайте - саме там зібрались найбільші злодіі та хабарники.Бо лише найбільші корупціонери ********** отакі красиві фрази,а ті,які направду боруться корупцією роблять то мовчки...Вони ж то знають,що найкраще за це говорять справи...
09.02.2026 18:09 Ответить
+4
Давайте скажемо відверто - корупція це система, так в кожній бригаді і в кожному підрозділі! Всі ці реформи нічого не дали, корупція в армії процвітає і шириться і ніякої нульової толерантності до корупції немає, а є покривательство та участь в корупційних діях старших офіцерів та командирів! Якщо крав начпрод, то він носив начальнику тилу, а той начальнику логістики, а той командиру бригади. Отже знімати потрібно всіх і саджати в тюрму і допитувати поки не зізнаються в корупції! Або ми з корупцією боремось, або робимо вигляд що то не ми беремо хабарі! Поки Сирський Головком, корупція буде й надалі процвітати, бо Сирському все пох!
09.02.2026 18:11 Ответить
Цікаво, як би чинили козаки на Січі з такими курінними отаманами чи хорунжими?
09.02.2026 18:21 Ответить
На палю, а зараз можна палю в дупю, пожиттєво, що спати не міг і луснув від лайна.
09.02.2026 18:44 Ответить
Крадіжка у громади в Україні завжди була найтяжчим злочином. Покарання завжди було одне - смерть. Є навіть така приказка "за компанію і жид повісився". Подейкують що козаки перед кожним походом випивали по колу з великої військової чаші яка називалась "компанія". Вона була з дорогоцінного металу і оздоблена дорогоцінним камінням. Козаки віддали на час походу чашу на збереження жиду. Похід затягнувся і жид вирішив що козаки загтнули і не повернуться. Чашу продав. Коли ж дійшли чутки про повернення війська він, розуміючи якою лютою буде його смерть, повісився сам...
09.02.2026 19:26 Ответить
Я понимаю, что ДШВ теперь проведет проверки начпродов и начтылов во всех своих частях?
09.02.2026 18:57 Ответить
Продовольча служба та ПММ - золота жила для забарників в усіх військових частинах.
09.02.2026 19:28 Ответить
НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ =калібру 5.56 чи 5.45 чи 7.62? БО ВСЕ ІНШЕ пістьош
09.02.2026 19:41 Ответить
Верещук, свириденко, шмигаль, кабміндічі з єрмаком і бакановим та наумовим, глибоко зхильовані нульовою толерантністю Захисників України до КРАДІЇВ - МАРОДЕРІВ, з Урядового кварталу!!!
Слава Україні!!
09.02.2026 19:51 Ответить
А де золотояйцевий міністр оборони дівся?? Баканов?? Єрмак - розвідник?? ....Тилові щури - постачальники ЗСУ скоро ригати доларами будуть....ні одного вироку!! Мразота!!
10.02.2026 00:22 Ответить
Невже цього ніхто з безпосереднього керівництва не знав...!Ви копніть там і потрапите до печери алладіна.Скарби Агри просто поникнуть в темряві!Кому війна,акому мати рідна!Ось чому "оповіщенців" валять,і будуть дужче валити,бо ніхто до таких "коман дирів" не піде!
10.02.2026 11:22 Ответить
 
 