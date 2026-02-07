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За деньги переводил военных с передовой в тыл: в Киеве будут судить главу гарнизонной ВВК ГПСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Завершено досудебное расследование в отношении председателя военно-врачебной комиссии одного из учреждений медицинского обеспечения Госпогранслужбы. Чиновник за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Переводил военных с передовой в тыл

Как действовала схема?

Установлено, что фигурант организовал схему получения взяток от военнослужащих, которые направлялись для прохождения ВВК. За 2 тыс. долларов полковник медицинской службы, используя служебное положение, обеспечивал принятие решений о признании военных ограниченно годными к службе, предоставлении отпусков по состоянию здоровья или искусственном направлении на лечение без необходимых медицинских показаний. В некоторых случаях заключения оформлялись даже в отсутствие военнослужащего во время прохождения комиссии.

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Что инкриминируют?

Отмечается, что сотрудники ГБР разоблачили чиновника в мае 2025 года при получении очередной неправомерной выгоды, задержали и сообщили о подозрении.

Переводил военных с передовой в тыл

Во время обысков в служебных помещениях была изъята медицинская документация с признаками фиктивности.

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Фигуранту инкриминируют 3 эпизода получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, а также составление заведомо ложного официального документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Переводил военных с передовой в тыл

Расследование в отношении других возможных участников противоправной схемы продолжается.

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Переводил военных с передовой в тыл
Переводил военных с передовой в тыл
Переводил военных с передовой в тыл

Автор: 

взятка (6384) Госпогранслужба (7443) ГБР (3628) военно-врачебная комиссия (256)
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Топ комментарии
+5
Країна Можливостей!!
А іпсо з донецького тцк ( на ТОТ ) рже, начеб то у нас нема свободи пересування, свободи вибори роботи, свободи обстеження здоров'я без придирок та відмов..
Брешуть !! Цвіте Потужність !!
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06.02.2026 23:56 Ответить
+2
https://t.me/zelenicholovichky/12368 Ще про одного хабарника....https://t.me/zelenicholovichky/12368 Джерела в Держприкордонслужбі повідомляють, що Сергій Дейнеко втік з України сьогодні близько 22:30.

Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.

Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.

Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".

На жаль, все як ми й прогнозували...
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07.02.2026 00:17 Ответить
+2
Знову не встиг.
Шукаю хто з оХфіцерів цієї армії допоможе виїхати військовому за кордон до родини під час щорічної відпустки. Гарантія про повернення - квартира в залог.
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07.02.2026 08:08 Ответить

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