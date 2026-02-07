За деньги переводил военных с передовой в тыл: в Киеве будут судить главу гарнизонной ВВК ГПСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж
Завершено досудебное расследование в отношении председателя военно-врачебной комиссии одного из учреждений медицинского обеспечения Госпогранслужбы. Чиновник за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как действовала схема?
Установлено, что фигурант организовал схему получения взяток от военнослужащих, которые направлялись для прохождения ВВК. За 2 тыс. долларов полковник медицинской службы, используя служебное положение, обеспечивал принятие решений о признании военных ограниченно годными к службе, предоставлении отпусков по состоянию здоровья или искусственном направлении на лечение без необходимых медицинских показаний. В некоторых случаях заключения оформлялись даже в отсутствие военнослужащего во время прохождения комиссии.
Что инкриминируют?
Отмечается, что сотрудники ГБР разоблачили чиновника в мае 2025 года при получении очередной неправомерной выгоды, задержали и сообщили о подозрении.
Во время обысков в служебных помещениях была изъята медицинская документация с признаками фиктивности.
Фигуранту инкриминируют 3 эпизода получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, а также составление заведомо ложного официального документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Расследование в отношении других возможных участников противоправной схемы продолжается.
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А іпсо з донецького тцк ( на ТОТ ) рже, начеб то у нас нема свободи пересування, свободи вибори роботи, свободи обстеження здоров'я без придирок та відмов..
Брешуть !! Цвіте Потужність !!
Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.
Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.
Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".
На жаль, все як ми й прогнозували...
Шукаю хто з оХфіцерів цієї армії допоможе виїхати військовому за кордон до родини під час щорічної відпустки. Гарантія про повернення - квартира в залог.