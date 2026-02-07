За деньги переводил военных с передовой в тыл: в Киеве будут судить главу гарнизонной ВВК ГПСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Завершено досудебное расследование в отношении председателя военно-врачебной комиссии одного из учреждений медицинского обеспечения Госпогранслужбы. Чиновник за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Как действовала схема?

Установлено, что фигурант организовал схему получения взяток от военнослужащих, которые направлялись для прохождения ВВК. За 2 тыс. долларов полковник медицинской службы, используя служебное положение, обеспечивал принятие решений о признании военных ограниченно годными к службе, предоставлении отпусков по состоянию здоровья или искусственном направлении на лечение без необходимых медицинских показаний. В некоторых случаях заключения оформлялись даже в отсутствие военнослужащего во время прохождения комиссии.

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Что инкриминируют?

Отмечается, что сотрудники ГБР разоблачили чиновника в мае 2025 года при получении очередной неправомерной выгоды, задержали и сообщили о подозрении.

Во время обысков в служебных помещениях была изъята медицинская документация с признаками фиктивности.

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Фигуранту инкриминируют 3 эпизода получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, а также составление заведомо ложного официального документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Расследование в отношении других возможных участников противоправной схемы продолжается.

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