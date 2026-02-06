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За гроші переводив військових з передової у тил: у Києві судитимуть голову гарнізонної ВЛК ДПСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Завершено досудове розслідування стосовно голови військово-лікарської комісії одного із закладів медичного забезпечення Держприкордонслужби. Посадовець за хабарі переводив військових з передової на тилові посади. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Переводив військових з передової у тил

Як діяла схема?

Встановлено, що фігурант організував схему одержання хабарів від військовослужбовців, які направлялися для проходження ВЛК. За 2 тис. доларів полковник медичної служби, використовуючи службове становище, забезпечував ухвалення рішень про визнання військових обмежено придатними до служби, надання відпусток за станом здоров’я або штучне направлення на лікування без необхідних медичних показань. У деяких випадках висновки оформлювалися навіть за відсутності військовослужбовця під час проходження комісії.

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Що інкримінують?

Зазначається, що працівники ДБР викрили посадовця у травні 2025 року під час одержання чергової неправомірної вигоди, затримали та повідомили про підозру.

Переводив військових з передової у тил

Під час обшуків у службових приміщеннях було вилучено медичну документацію з ознаками фіктивності.

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Фігуранту інкримінують 3 епізоди одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також складання завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

Переводив військових з передової у тил

Розслідування щодо інших можливих учасників протиправної схеми триває.

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Переводив військових з передової у тил
Переводив військових з передової у тил
Переводив військових з передової у тил

Автор: 

хабар (4460) ДПСУ Держприкордонслужба (6427) ДБР (3680) ВЛК (271)
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Топ коментарі
+5
Країна Можливостей!!
А іпсо з донецького тцк ( на ТОТ ) рже, начеб то у нас нема свободи пересування, свободи вибори роботи, свободи обстеження здоров'я без придирок та відмов..
Брешуть !! Цвіте Потужність !!
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06.02.2026 23:56 Відповісти
+2
https://t.me/zelenicholovichky/12368 Ще про одного хабарника....https://t.me/zelenicholovichky/12368 Джерела в Держприкордонслужбі повідомляють, що Сергій Дейнеко втік з України сьогодні близько 22:30.

Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.

Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.

Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".

На жаль, все як ми й прогнозували...
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07.02.2026 00:17 Відповісти
+2
Знову не встиг.
Шукаю хто з оХфіцерів цієї армії допоможе виїхати військовому за кордон до родини під час щорічної відпустки. Гарантія про повернення - квартира в залог.
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07.02.2026 08:08 Відповісти

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