За гроші переводив військових з передової у тил: у Києві судитимуть голову гарнізонної ВЛК ДПСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж
Завершено досудове розслідування стосовно голови військово-лікарської комісії одного із закладів медичного забезпечення Держприкордонслужби. Посадовець за хабарі переводив військових з передової на тилові посади. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як діяла схема?
Встановлено, що фігурант організував схему одержання хабарів від військовослужбовців, які направлялися для проходження ВЛК. За 2 тис. доларів полковник медичної служби, використовуючи службове становище, забезпечував ухвалення рішень про визнання військових обмежено придатними до служби, надання відпусток за станом здоров’я або штучне направлення на лікування без необхідних медичних показань. У деяких випадках висновки оформлювалися навіть за відсутності військовослужбовця під час проходження комісії.
Що інкримінують?
Зазначається, що працівники ДБР викрили посадовця у травні 2025 року під час одержання чергової неправомірної вигоди, затримали та повідомили про підозру.
Під час обшуків у службових приміщеннях було вилучено медичну документацію з ознаками фіктивності.
Фігуранту інкримінують 3 епізоди одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також складання завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).
Розслідування щодо інших можливих учасників протиправної схеми триває.
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А іпсо з донецького тцк ( на ТОТ ) рже, начеб то у нас нема свободи пересування, свободи вибори роботи, свободи обстеження здоров'я без придирок та відмов..
Брешуть !! Цвіте Потужність !!
Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.
Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.
Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".
На жаль, все як ми й прогнозували...
Шукаю хто з оХфіцерів цієї армії допоможе виїхати військовому за кордон до родини під час щорічної відпустки. Гарантія про повернення - квартира в залог.