Працевлаштував знайомого у тиловий підрозділ за $5 000: На Дніпропетровщині затримано прикордонника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали інспектора прикордонної застави, який вимагав 5 тисяч доларів за "допомогу" у працевлаштуванні знайомого до тилового підрозділу.

Про це повідомило ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, до інспектора звернувся знайомий із проханням посприяти у проходженні служби в прикордонних підрозділах, бажано подалі від району бойових дій. Правоохоронець погодився "допомогти", але одразу назвав ціну - 5 тисяч доларів США.

За ці гроші він обіцяв "замовити слово" перед керівництвом загону та гарантувати службу в бажаному місці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали 7 правопорушників, які хотіли перетнути кордон і потрапити в Румунію. ВIДЕО

Мобілізація до ДПСУ

Інспектор не повідомив, що мобілізація до прикордонних підрозділів є безоплатною і нічим не відрізняється від мобілізації до Збройних сил України. Фактично він надав лише загальні рекомендації щодо оформлення документів, після чого очікував законного призову свого знайомого, вимагаючи при цьому передати йому обіцяну суму.

Правоохоронці затримали інспектора на гарячому під час отримання грошей.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони прикордонного загону "Прайм" знищили 10 одиниць ворожої техніки, 6 окупантів та 5 укриттів. ВIДЕО

Підозра

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ