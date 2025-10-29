УКР
Працевлаштував знайомого у тиловий підрозділ за $5 000: На Дніпропетровщині затримано прикордонника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали інспектора прикордонної застави, який вимагав 5 тисяч доларів за "допомогу" у працевлаштуванні знайомого до тилового підрозділу.

Про це повідомило ДБР, передає Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині ДБР затримало прикордонника

За даними слідства, до інспектора звернувся знайомий із проханням посприяти у проходженні служби в прикордонних підрозділах, бажано подалі від району бойових дій. Правоохоронець погодився "допомогти", але одразу назвав ціну - 5 тисяч доларів США.

За ці гроші він обіцяв "замовити слово" перед керівництвом загону та гарантувати службу в бажаному місці.

Мобілізація до ДПСУ

Інспектор не повідомив, що мобілізація до прикордонних підрозділів є безоплатною і нічим не відрізняється від мобілізації до Збройних сил України. Фактично він надав лише загальні рекомендації щодо оформлення документів, після чого очікував законного призову свого знайомого, вимагаючи при цьому передати йому обіцяну суму.

Правоохоронці затримали інспектора на гарячому під час отримання грошей.

Підозра 

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Держприкордонслужба ДПСУ (6532) ДБР (3792)
Підсилював тил - він і так надміцний
показати весь коментар
29.10.2025 11:23 Відповісти
Створили провокацію, щоб поставити галачку про затримання, з такими правоохоронними органами під час війни далеко не уїдемо.
показати весь коментар
29.10.2025 11:23 Відповісти
яка довіра до того татарівського дбр?
показати весь коментар
29.10.2025 11:27 Відповісти
Голосуймо на виборах тільки за військових та ветеранів, вони не такі, вони інакші, як казав

"класик": " ... яка там еліта, ось еліта, таким і країну доручити не соромно!"
показати весь коментар
29.10.2025 11:44 Відповісти
"затримали інспектора прикордонної застави" Джерело: https://censor.net/ua/p3582229
А з якою країною у нас кордон в Дніпропетровській області?
На передову всіх цих "інспекторів"!
показати весь коментар
29.10.2025 12:09 Відповісти
Випадок із циклу "В світі гівнюків".

Один гівнюк вирішив збити з майбутнього "побратима" трохи грошей на рівному місці, інший гівнюк спочатку прибіг по першого по домомогу, "допоможи сховатись від фронту за гроші", а потім здав його поліції.

Справедливо буде обох гівнюків до Маньки-Облігації у штурмові війска відправити, щоб трохи гівна однією ложкою на двох поїли.
показати весь коментар
29.10.2025 12:17 Відповісти
І в чому тут кримінал? Служить в іншій частині, але служить.
З мухи слона зробили.
показати весь коментар
29.10.2025 12:37 Відповісти
 
 