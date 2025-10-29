Устроил знакомого в тыловое подразделение за $5 000: В Днепропетровской области задержан пограничник, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с внутренней безопасностью Госпогранслужбы задержали инспектора пограничной заставы, который требовал 5 тысяч долларов за "помощь" в трудоустройстве знакомого в тыловое подразделение.

Об этом сообщило ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, к инспектору обратился знакомый с просьбой посодействовать в прохождении службы в пограничных подразделениях, желательно подальше от района боевых действий. Правоохранитель согласился "помочь", но сразу назвал цену - 5 тысяч долларов США.

За эти деньги он обещал "замолвить слово" перед руководством отряда и гарантировать службу в желаемом месте.

Мобилизация в ГПСУ

Инспектор не сообщил, что мобилизация в пограничные подразделения является бесплатной и ничем не отличается от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Фактически он предоставил лишь общие рекомендации по оформлению документов, после чего ожидал законного призыва своего знакомого, требуя при этом передать ему обещанную сумму.

Правоохранители задержали инспектора с поличным во время получения денег.





Подозрение

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

