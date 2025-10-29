РУС
Устроил знакомого в тыловое подразделение за $5 000: В Днепропетровской области задержан пограничник, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с внутренней безопасностью Госпогранслужбы задержали инспектора пограничной заставы, который требовал 5 тысяч долларов за "помощь" в трудоустройстве знакомого в тыловое подразделение.

Об этом сообщило ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области ГБР задержало пограничника

По данным следствия, к инспектору обратился знакомый с просьбой посодействовать в прохождении службы в пограничных подразделениях, желательно подальше от района боевых действий. Правоохранитель согласился "помочь", но сразу назвал цену - 5 тысяч долларов США.

За эти деньги он обещал "замолвить слово" перед руководством отряда и гарантировать службу в желаемом месте.

Мобилизация в ГПСУ

Инспектор не сообщил, что мобилизация в пограничные подразделения является бесплатной и ничем не отличается от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Фактически он предоставил лишь общие рекомендации по оформлению документов, после чего ожидал законного призыва своего знакомого, требуя при этом передать ему обещанную сумму.

Правоохранители задержали инспектора с поличным во время получения денег.

Подозрение

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Госпогранслужба (6957) ГБР (3263)
Підсилював тил - він і так надміцний
показать весь комментарий
29.10.2025 11:23 Ответить
Створили провокацію, щоб поставити галачку про затримання, з такими правоохоронними органами під час війни далеко не уїдемо.
показать весь комментарий
29.10.2025 11:23 Ответить
яка довіра до того татарівського дбр?
показать весь комментарий
29.10.2025 11:27 Ответить
Голосуймо на виборах тільки за військових та ветеранів, вони не такі, вони інакші, як казав

"класик": " ... яка там еліта, ось еліта, таким і країну доручити не соромно!"
показать весь комментарий
29.10.2025 11:44 Ответить
"затримали інспектора прикордонної застави" Джерело: https://censor.net/ua/p3582229
А з якою країною у нас кордон в Дніпропетровській області?
На передову всіх цих "інспекторів"!
показать весь комментарий
29.10.2025 12:09 Ответить
Випадок із циклу "В світі гівнюків".

Один гівнюк вирішив збити з майбутнього "побратима" трохи грошей на рівному місці, інший гівнюк спочатку прибіг по першого по домомогу, "допоможи сховатись від фронту за гроші", а потім здав його поліції.

Справедливо буде обох гівнюків до Маньки-Облігації у штурмові війска відправити, щоб трохи гівна однією ложкою на двох поїли.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:17 Ответить
 
 