Устроил знакомого в тыловое подразделение за $5 000: В Днепропетровской области задержан пограничник, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с внутренней безопасностью Госпогранслужбы задержали инспектора пограничной заставы, который требовал 5 тысяч долларов за "помощь" в трудоустройстве знакомого в тыловое подразделение.
Об этом сообщило ГБР, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, к инспектору обратился знакомый с просьбой посодействовать в прохождении службы в пограничных подразделениях, желательно подальше от района боевых действий. Правоохранитель согласился "помочь", но сразу назвал цену - 5 тысяч долларов США.
За эти деньги он обещал "замолвить слово" перед руководством отряда и гарантировать службу в желаемом месте.
Мобилизация в ГПСУ
Инспектор не сообщил, что мобилизация в пограничные подразделения является бесплатной и ничем не отличается от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Фактически он предоставил лишь общие рекомендации по оформлению документов, после чего ожидал законного призыва своего знакомого, требуя при этом передать ему обещанную сумму.
Правоохранители задержали инспектора с поличным во время получения денег.
Подозрение
Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"класик": " ... яка там еліта, ось еліта, таким і країну доручити не соромно!"
А з якою країною у нас кордон в Дніпропетровській області?
На передову всіх цих "інспекторів"!
Один гівнюк вирішив збити з майбутнього "побратима" трохи грошей на рівному місці, інший гівнюк спочатку прибіг по першого по домомогу, "допоможи сховатись від фронту за гроші", а потім здав його поліції.
Справедливо буде обох гівнюків до Маньки-Облігації у штурмові війска відправити, щоб трохи гівна однією ложкою на двох поїли.