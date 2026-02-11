Майор тилу однієї з бригад ДШВ, якого підозрюють у хабарництві, вийшов під заставу, - прокуратура

Суд обрав запобіжний захід майору тилу однієї з бригад ДШВ, якого викрили на хабарях. Наразі відомо, що він вніс заставу та вийшов з-під варти.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі Генпрокурора.

Що відомо?

Майора затримали 5 лютого. Наступного дня Центральний райсуд Дніпра обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах гауптвахти, призначивши заставу у 266,2 тис. грн.

Вже 9 лютого він вніс заставу та вийшов з-під варти.

10 лютого прокурори спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону подали апеляційну скаргу, не погоджуючись із розміром застави.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про майора Костянтина Свірідова.

Заступниця

Також про підозру у наданні неправомірної вигоди повідомили заступниці Свірідова.

9 лютого суд обрав їй запобіжний захід у вигляд нічного домашнього арешту.

Співрозмовник Цензор.НЕТ розповів, що йдеться про Тетяну Заїм.

Що передувало?

9 лютого Офіс Генпрокурора повідомив, що начальника продовольчої служби тилу однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби.

Під час обшуків у нього вилучили $51 тис., 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

У його заступниці також були вилучені боргові розписки на 20 тис. доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

У командуванні ДШВ відреагували на затримання начальника продовольчої служби тилу, заявивши, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.

