Майор тилу однієї з бригад ДШВ, якого підозрюють у хабарництві, вийшов під заставу, - прокуратура
Суд обрав запобіжний захід майору тилу однієї з бригад ДШВ, якого викрили на хабарях. Наразі відомо, що він вніс заставу та вийшов з-під варти.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі Генпрокурора.
Що відомо?
Майора затримали 5 лютого. Наступного дня Центральний райсуд Дніпра обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах гауптвахти, призначивши заставу у 266,2 тис. грн.
Вже 9 лютого він вніс заставу та вийшов з-під варти.
10 лютого прокурори спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону подали апеляційну скаргу, не погоджуючись із розміром застави.
За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про майора Костянтина Свірідова.
Заступниця
Також про підозру у наданні неправомірної вигоди повідомили заступниці Свірідова.
9 лютого суд обрав їй запобіжний захід у вигляд нічного домашнього арешту.
Співрозмовник Цензор.НЕТ розповів, що йдеться про Тетяну Заїм.
Що передувало?
- 9 лютого Офіс Генпрокурора повідомив, що начальника продовольчої служби тилу однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби.
- Під час обшуків у нього вилучили $51 тис., 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.
- У його заступниці також були вилучені боргові розписки на 20 тис. доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.
- У командуванні ДШВ відреагували на затримання начальника продовольчої служби тилу, заявивши, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.
Ти гля-який благородний майор-надає послуги в борг.Заберіть собі ту заставу,присвойте йому підполковника та відпустіть.
треба їх помістити в одне приміщення щоб совість замучила обох, й дали скоріше покази проти один одного.