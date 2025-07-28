Розікрали майже пів мільйна грн благодійних коштів на облаштуванні модульних будинків на Київщині - повідомлено про підозру підряднику. ФОТО

Заволоділи понад 470 тис. гривень благодійників, які фінансували модульні будинки у с. Мощун на Київщині - повідомлено про підозру директору товариства.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Підозра директору приватного товариства

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києві директору приватного товариства повідомлено про підозру у заволодінні грошима благодійної організації під час виконання будівельних робіт з влаштування фундаментів, септиків та водопроводу для модульних будинків с. Мощун Київської області. Їх зводили для людей, які залишилися без своїх осель через збройну агресію рф.

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Встановлено, за гроші однієї з благодійних організацій приватне товариство мало облаштувати фундамент, септики та водопровід для модульних будинків у с. Мощун. Згідно з результатами експертиз, ціни на проведені роботи частково завищені, а самі роботи виконані не у повному обсязі.

При цьому директор приватного товариства, яке виконувало роботи, вніс до актів виконаних робіт неправдиві дані про обсяги та вартість будівельних робіт. Відповідно до висновків експертиз, благодійній організації такими діями завдано збитків на майже 470 тис. гривень.

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Перерахував гроші з рахунку фірми на власний

Згодом, коли на рахунки товариства було перераховано гроші, 420 тис. гривень підозрюваний перерахував з рахунку фірми на свій власний рахунок, оформивши це як повернення раніше наданої ним допомоги.



