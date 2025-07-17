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Новини Розкрадання на відновленні інфрастурктури
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Заволоділи 4,6 млн грн на відновленні зруйнованої інфраструктури: поліція Київщини повідомила фігурантам про підозру

Розкрадання на відбудові

Заволодіння коштами на відновленні зруйнованої інфраструктури – викрито учасників злочинної організації, до складу якої входили посадовці однієї із міськрад Київщини.  Підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Київщини та Офіс Генпрокурора.

Викрили зловмисників слідчі слідчого управління поліції Київської області за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та сприяння керівництва Київської обласної військової адміністрації.

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Слідством встановлено, що приватний підприємець разом із посадовцями міської ради та підрядниками заволоділи бюджетними коштами під час відновлення зруйнованих й пошкоджених будинків.

Внаслідок протиправних дій учасники злочинної схеми заволоділи 4,6 мільйонами гривень бюджетних коштів.

 Слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру, (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 ККУ).

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За інформацією Офіс Генпрокурора, прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру  організатору та 8 учасникам злочинної організації, які заволоділи бюджетними коштами, виділеними на відновлення об’єктів інфраструктури. Серед підозрюваних – заступник голови та двоє посадовців однієї із міських рад Київщини.

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Ні дня без новин, що десь та чомусь хтось впіймався на хабарах, крадіжках, відкатах, збитках державі. І це тільки ті, кого впіймали, а скільки не впійманих, а бо тих, хто відкупився, це жахає! Маю думку, що хоть хтось, котрий має відношення до фінансів та оборудок- краде безбожно, і це 100 відсотків! 🤬
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17.07.2025 14:08 Відповісти
Дивно , пенсії мізерні , а всілякі скотиняки щоденно з бюджету мільйонами виносять.
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17.07.2025 14:15 Відповісти
 
 