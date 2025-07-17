Завладели 4,6 млн грн на восстановлении разрушенной инфраструктуры: полиция Киевщины сообщила фигурантам о подозрении

Завладение средствами на восстановлении разрушенной инфраструктуры - разоблачены участники преступной организации, в состав которой входили должностные лица одного из горсоветов Киевщины. Подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киевщины и Офис Генпрокурора.

Разоблачили злоумышленников следователи следственного управления полиции Киевской области при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции и содействии руководства Киевской областной военной администрации.

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Следствием установлено, что частный предприниматель вместе с должностными лицами городского совета и подрядчиками завладели бюджетными средствами при восстановлении разрушенных и поврежденных домов.

В результате противоправных действий участники преступной схемы завладели 4,6 миллионами гривен бюджетных средств.

Следователи под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении, (ч. ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УКУ).

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По информации Офис Генпрокурора, прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении организатору и 8 участникам преступной организации, которые завладели бюджетными средствами, выделенными на восстановление объектов инфраструктуры. Среди подозреваемых - заместитель председателя и двое должностных лиц одного из городских советов Киевской области.