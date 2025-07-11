ЕС мобилизует более €10 млрд инвестиций для восстановления Украины, - еврокомиссар Кос

Евросоюз готовит инвестиционный пакет объемом более 10 миллиардов евро, который охватывает как государственный, так и частный секторы украинской экономики.

Об этом рассказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, ключевым инструментом станет фонд прямых инвестиций Equity Fund для Украины. Его цель - поддержать развитие малого и среднего бизнеса, инвестировать в критически важные отрасли, в частности инфраструктуру, энергетику и здравоохранение. К фонду уже присоединились Германия, Франция, Италия и Польша.

По ее словам, отдельное направление - возобновляемая энергетика. По словам Кос, специальная схема гарантий позволит привлечь инвестиции на развитие до 1,5 ГВт солнечных и ветровых мощностей. ЕС планирует стабилизировать рынок "зеленой" энергетики в Украине путем финансовых гарантий и банковских моделей с низким риском.

Среди других инициатив: 134 млн евро на "линии солидарности" и компенсацию за разрушенное жилье в рамках проекта "Дом" со Всемирным банком, а также инфраструктурные проекты в сотрудничестве с Французским агентством развития и ЕИБ.

Всего инвестиционные программы должны привлечь более €10,5 млрд для проектов реконструкции Украины.

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