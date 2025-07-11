Конференция по восстановлению Украины в 2026 году состоится в Польше, - Туск
На нынешней конференции по восстановлению Украины в Риме страны Запада продемонстрировали "удивительное единство" в вопросе дальнейшей поддержки Украины.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По словам Туска, участие генерала Келлога, сенаторов-республиканцев и демократов подтвердило общую позицию США, Европы и Канады. Он также отметил "решительность" украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Польша, по словам Туска, стремится активно участвовать в послевоенном восстановлении. В частности, речь идет о привлечении Orlen, польских банков, перевозчика LOT. Обсуждалось и создание межправительственной инвестиционной стратегии.
Туск также сообщил, что Польша, вероятно, будет принимать следующую конференцию по восстановлению Украины. Проект решения должен быть передан в пятницу польскому уполномоченному по вопросам восстановления Украины Павелу Ковалю.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
попити пива з ковбаскамиу Польщі. Путужно!
Може спочатку всі ресурси на Оборону???!!! Щоб ваші ж держави і втримати на плаву!