Конференция по восстановлению Украины в 2026 году состоится в Польше, - Туск

На нынешней конференции по восстановлению Украины в Риме страны Запада продемонстрировали "удивительное единство" в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Туска, участие генерала Келлога, сенаторов-республиканцев и демократов подтвердило общую позицию США, Европы и Канады. Он также отметил "решительность" украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Польша, по словам Туска, стремится активно участвовать в послевоенном восстановлении. В частности, речь идет о привлечении Orlen, польских банков, перевозчика LOT. Обсуждалось и создание межправительственной инвестиционной стратегии.

Туск также сообщил, что Польша, вероятно, будет принимать следующую конференцию по восстановлению Украины. Проект решения должен быть передан в пятницу польскому уполномоченному по вопросам восстановления Украины Павелу Ковалю.

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