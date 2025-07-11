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Новости Восстановление Украины
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Конференция по восстановлению Украины в 2026 году состоится в Польше, - Туск

Сейм выразил доверие правительству Туска

На нынешней конференции по восстановлению Украины в Риме страны Запада продемонстрировали "удивительное единство" в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Туска, участие генерала Келлога, сенаторов-республиканцев и демократов подтвердило общую позицию США, Европы и Канады. Он также отметил "решительность" украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Польша, по словам Туска, стремится активно участвовать в послевоенном восстановлении. В частности, речь идет о привлечении Orlen, польских банков, перевозчика LOT. Обсуждалось и создание межправительственной инвестиционной стратегии.

Туск также сообщил, что Польша, вероятно, будет принимать следующую конференцию по восстановлению Украины. Проект решения должен быть передан в пятницу польскому уполномоченному по вопросам восстановления Украины Павелу Ковалю.

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Автор: 

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На цьогорічній конференції в Італії всі погодились зібратись попити пива з ковбасками у Польщі. Путужно!
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11.07.2025 14:10 Ответить
головне ,щоб ляхи на цей час кордон з Україною не заблокували .
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11.07.2025 14:19 Ответить
Уряд у екзилі запрошений? Чи хоча б недо-розстріляна опозиція???
Може спочатку всі ресурси на Оборону???!!! Щоб ваші ж держави і втримати на плаву!
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11.07.2025 14:21 Ответить
Чернишов , який просить гроші у заходу ( а сам замішаний у корупції) нагадує Паніковського
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11.07.2025 14:27 Ответить
Доручити невиїздному корупціонеру під слідством переконувати Захід інвестувати у відновлення країни - це якийсь позахмарний рівень або ***********, або відвертої роботи на ворога.
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11.07.2025 14:28 Ответить
Це позахмарний рівень нахабства. Ці люди вже давно втратили почуття реальності.
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11.07.2025 14:58 Ответить
 
 