Конференція з відновлення України у 2026 році відбудеться в Польщі, - Туск

На цьогорічній конференції з відновлення України в Римі країни Заходу продемонстрували "дивовижну єдність" у питанні подальшої підтримки України.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Туска, участь генерала Келлога, сенаторів-республіканців та демократів підтвердила спільну позицію США, Європи та Канади. Він також відзначив "рішучість" української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Польща, за словами Туска, прагне брати активну участь у повоєнній відбудові. Зокрема, йдеться про залучення Orlen, польських банків, перевізника LOT. Обговорено й створення міжурядової інвестиційної стратегії.

Туск також повідомив, що Польща, ймовірно, прийматиме наступну конференцію з відновлення України. Проєкт рішення має бути переданий у п’ятницю польському уповноваженому з питань відбудови України Павелу Ковалю.

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