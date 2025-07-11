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Новини Відновлення України
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Конференція з відновлення України у 2026 році відбудеться в Польщі, - Туск

Сейм висловив довіру уряду Туска

На цьогорічній конференції з відновлення України в Римі країни Заходу продемонстрували "дивовижну єдність" у питанні подальшої підтримки України.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Туска, участь генерала Келлога, сенаторів-республіканців та демократів підтвердила спільну позицію США, Європи та Канади. Він також відзначив "рішучість" української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Польща, за словами Туска, прагне брати активну участь у повоєнній відбудові. Зокрема, йдеться про залучення Orlen, польських банків, перевізника LOT. Обговорено й створення міжурядової інвестиційної стратегії.

Туск також повідомив, що Польща, ймовірно, прийматиме наступну конференцію з відновлення України. Проєкт рішення має бути переданий у п’ятницю польському уповноваженому з питань відбудови України Павелу Ковалю.

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Автор: 

Туск Дональд (549) відбудова (369)


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На цьогорічній конференції в Італії всі погодились зібратись попити пива з ковбасками у Польщі. Путужно!
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11.07.2025 14:10 Відповісти
головне ,щоб ляхи на цей час кордон з Україною не заблокували .
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11.07.2025 14:19 Відповісти
Уряд у екзилі запрошений? Чи хоча б недо-розстріляна опозиція???
Може спочатку всі ресурси на Оборону???!!! Щоб ваші ж держави і втримати на плаву!
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11.07.2025 14:21 Відповісти
Чернишов , який просить гроші у заходу ( а сам замішаний у корупції) нагадує Паніковського
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11.07.2025 14:27 Відповісти
Доручити невиїздному корупціонеру під слідством переконувати Захід інвестувати у відновлення країни - це якийсь позахмарний рівень або ***********, або відвертої роботи на ворога.
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11.07.2025 14:28 Відповісти
Це позахмарний рівень нахабства. Ці люди вже давно втратили почуття реальності.
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11.07.2025 14:58 Відповісти
 
 