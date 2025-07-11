Конференція з відновлення України у 2026 році відбудеться в Польщі, - Туск
На цьогорічній конференції з відновлення України в Римі країни Заходу продемонстрували "дивовижну єдність" у питанні подальшої підтримки України.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Туска, участь генерала Келлога, сенаторів-республіканців та демократів підтвердила спільну позицію США, Європи та Канади. Він також відзначив "рішучість" української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
Польща, за словами Туска, прагне брати активну участь у повоєнній відбудові. Зокрема, йдеться про залучення Orlen, польських банків, перевізника LOT. Обговорено й створення міжурядової інвестиційної стратегії.
Туск також повідомив, що Польща, ймовірно, прийматиме наступну конференцію з відновлення України. Проєкт рішення має бути переданий у п’ятницю польському уповноваженому з питань відбудови України Павелу Ковалю.
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попити пива з ковбаскамиу Польщі. Путужно!
Може спочатку всі ресурси на Оборону???!!! Щоб ваші ж держави і втримати на плаву!