Зеленський зустрівся з Туском: Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним хабом для допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
Президент подякував Туску за оборонну підтримку, за участь у конференції з відновлення України та приєднання до Європейського флагманського фонду реконструкції України.
Також співрозмовники говорили про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Пріоритет – розвиток оборонного виробництва.
"Зацікавлені в співпраці з Польщею в межах програми SAFE та інших для спільних закупівель і виробництва озброєнь. Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні", - наголосив Зеленський.
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Олексій Гедз #501597
показати весь коментар11.07.2025 07:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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