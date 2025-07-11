Зеленський зустрівся з Туском: Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним хабом для допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Президент подякував Туску за оборонну підтримку, за участь у конференції з відновлення України та приєднання до Європейського флагманського фонду реконструкції України.

Також співрозмовники говорили про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Пріоритет – розвиток оборонного виробництва.

"Зацікавлені в співпраці з Польщею в межах програми SAFE та інших для спільних закупівель і виробництва озброєнь. Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні", - наголосив Зеленський.

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