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Новини Зустріч Зеленського та Туска
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Зеленський зустрівся з Туском: Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним хабом для допомоги Україні

Володимир Зеленський та Дональд Туск

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Президент подякував Туску за оборонну підтримку, за участь у конференції з відновлення України та приєднання до Європейського флагманського фонду реконструкції України.

Також співрозмовники говорили про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Пріоритет – розвиток оборонного виробництва. 

"Зацікавлені в співпраці з Польщею в межах програми SAFE та інших для спільних закупівель і виробництва озброєнь. Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні", - наголосив Зеленський.

Читайте: Путін може витратити наступного року на війну проти України 300 млрд дол., - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24723) Туск Дональд (550)


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На нари пройдсвіта зеленого! Дешева декорація на тілі держави.
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11.07.2025 07:17 Відповісти
 
 