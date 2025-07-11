Зеленский встретился с Туском: Важно, чтобы Польша и далее оставалась ключевым логистическим хабом для помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Президент поблагодарил Туска за оборонную поддержку, за участие в конференции по восстановлению Украины и присоединение к Европейскому флагманскому фонду реконструкции Украины.

Также собеседники говорили о ситуации на поле боя и оборонных потребностях Украины. Приоритет - развитие оборонного производства.

"Заинтересованы в сотрудничестве с Польшей в рамках программы SAFE и других для совместных закупок и производства вооружений. Важно, чтобы Польша и в дальнейшем оставалась ключевым логистическим и транзитным хабом для международной помощи Украине", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Позиция Трампа однозначна: военные каникулы для Европы закончились, - Туск