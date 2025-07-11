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Новости Встреча Зеленского с Туском
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Зеленский встретился с Туском: Важно, чтобы Польша и далее оставалась ключевым логистическим хабом для помощи Украине

Владимир Зеленский и Дональд Туск

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Президент поблагодарил Туска за оборонную поддержку, за участие в конференции по восстановлению Украины и присоединение к Европейскому флагманскому фонду реконструкции Украины.

Также собеседники говорили о ситуации на поле боя и оборонных потребностях Украины. Приоритет - развитие оборонного производства.

"Заинтересованы в сотрудничестве с Польшей в рамках программы SAFE и других для совместных закупок и производства вооружений. Важно, чтобы Польша и в дальнейшем оставалась ключевым логистическим и транзитным хабом для международной помощи Украине", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21201) Туск Дональд (767)


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На нари пройдсвіта зеленого! Дешева декорація на тілі держави.
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11.07.2025 07:17 Ответить
 
 