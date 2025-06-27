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Новости Политика Трампа
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Позиция Трампа однозначна: военные каникулы для Европы закончились, - Туск

Туск о политике Трампа в отношении Европы

Подход президента США Дональда Трампа к Европе означает, что "военные каникулы" для Европы завершились.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Кажется, наконец до всех дошло, что позиция президента Трампа и Вашингтонской администрации является однозначной", - сказал премьер.

Туск отметил, что Европа приняла решение увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и сосредоточиться на защите внешних границ. Однако среднеевропейский показатель в этом вопросе пока неудовлетворительный, а некоторые страны очень активно этому сопротивляются.

"Есть страны, которые достигли хорошего уровня расходов, например, Греция. Есть страны, которые постоянно отбиваются от увеличения расходов, по моему мнению, немного недооценивая угрозу только потому, что они далеко от России", - сказал он.

По словам Туска, он не возмущен этим, поскольку в случае реальной угрозы страны Европейского Союза будут "заботиться друг о друге".

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Автор: 

Европа (1940) Туск Дональд (765) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+4
Нігуя собі! - а Європа без Трампа - це шо - діти в пісочниці?
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27.06.2025 11:19 Ответить
+2
А нє руская? Тільки чуєш про очко і ху'ї значить маєм справу з рускім - отаке спостереження...
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27.06.2025 11:49 Ответить
+1
Поки так, бо їм ще не прилітає на голови
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27.06.2025 11:30 Ответить
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А нє руская? Тільки чуєш про очко і ху'ї значить маєм справу з рускім - отаке спостереження...
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27.06.2025 11:49 Ответить
Нігуя собі! - а Європа без Трампа - це шо - діти в пісочниці?
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27.06.2025 11:19 Ответить
Поки так, бо їм ще не прилітає на голови
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27.06.2025 11:30 Ответить
А Трампу прилітає?
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27.06.2025 11:44 Ответить
Любиш Трампа, ванья?
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27.06.2025 11:51 Ответить
Бережи себе. Ти унікальний, рідкісний, майже вимерлий, зразок довбай'оба...
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27.06.2025 12:01 Ответить
Якщо тобі аж так хочеться мужской любві то сходи на есвео, ванья...
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27.06.2025 12:14 Ответить
До 2035-го року відстрочка
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27.06.2025 11:31 Ответить
Це дуже гарне усвідомлення, що якщо ти не дбаєш про власну безпеку, то інші не мають дбати за тебе. Спочатку подбай про себе і ми допоможемо тобі, станемо поруч. Україна це відчула.
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27.06.2025 11:38 Ответить
Так-так.
Спочатку роззбройся та здай ЯЗ, а ми тебе "будем захищать". А коли прийшла пора "захищать" - так кожен сам за себе.
Мудро...
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27.06.2025 11:46 Ответить
Так-так, Ок, в нас нема ЯЗ. Якій рік ми протистоїмо країні з ЯЗ? Ви впевнені, що ЯЗ не повибухає в шахтах тієї країни, яка це має?
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27.06.2025 13:55 Ответить
По словам Туска, он не возмущен этим, поскольку в случае реальной угрозы страны Европейского Союза будут "заботиться друг о друге".

Точно. Уже ж озвучили: если на кого-то нападут, остальные будут собираться и консультироваться - защищать-не защищать.. О"уенные союзники. Короче, увидели вторую армию мира, теперь видим и НАТО
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27.06.2025 11:56 Ответить
Схоче ЄС захищати когось, в мадяри або словаки накладуть вето, на цьому весь захист і закінчиться. Треба спочатку прибрати зі статуту дурню про одностайну підтримку та можливість ветувати рішення, в потім про щось патякати
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27.06.2025 12:06 Ответить
колись кремляді тут верещали, що НАТО зле нападе,
негри на танках..
тепер верещать, що НАТО безпомічне..
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27.06.2025 12:43 Ответить
 
 