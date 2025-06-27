Позиция Трампа однозначна: военные каникулы для Европы закончились, - Туск

Подход президента США Дональда Трампа к Европе означает, что "военные каникулы" для Европы завершились.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Кажется, наконец до всех дошло, что позиция президента Трампа и Вашингтонской администрации является однозначной", - сказал премьер.

Туск отметил, что Европа приняла решение увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и сосредоточиться на защите внешних границ. Однако среднеевропейский показатель в этом вопросе пока неудовлетворительный, а некоторые страны очень активно этому сопротивляются.

"Есть страны, которые достигли хорошего уровня расходов, например, Греция. Есть страны, которые постоянно отбиваются от увеличения расходов, по моему мнению, немного недооценивая угрозу только потому, что они далеко от России", - сказал он.

По словам Туска, он не возмущен этим, поскольку в случае реальной угрозы страны Европейского Союза будут "заботиться друг о друге".

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