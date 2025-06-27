Позиція Трампа є однозначною: військові канікули для Європи закінчилися, - Туск

Підхід президента США Дональда Трампа до Європи означає, що "військові канікули" для Європи завершилися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Здається, нарешті до всіх дійшло, що позиція президента Трампа та Вашингтонської адміністрації є однозначною", – сказав прем'єр.

Туск зазначив, що Європа ухвалила рішення збільшити витрати на оборону до 5% ВВП та зосередитися на захисті зовнішніх кордонів. Однак середньоєвропейський показник у цьому питанні поки що незадовільний, а деякі країни дуже активно цьому чинять опір.

"Є країни, які досягли хорошого рівня витрат, наприклад, Греція. Є країни, які постійно відбиваються від збільшення витрат, на мою думку, трохи недооцінюючи загрозу лише тому, що вони є далеко від Росії", – сказав він.

За словами Туска, він не обурений цим, оскільки в разі реальної загрози країни Європейського Союзу будуть "піклуватися одна про одну".

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