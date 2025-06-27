Позиція Трампа є однозначною: військові канікули для Європи закінчилися, - Туск
Підхід президента США Дональда Трампа до Європи означає, що "військові канікули" для Європи завершилися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Здається, нарешті до всіх дійшло, що позиція президента Трампа та Вашингтонської адміністрації є однозначною", – сказав прем'єр.
Туск зазначив, що Європа ухвалила рішення збільшити витрати на оборону до 5% ВВП та зосередитися на захисті зовнішніх кордонів. Однак середньоєвропейський показник у цьому питанні поки що незадовільний, а деякі країни дуже активно цьому чинять опір.
"Є країни, які досягли хорошого рівня витрат, наприклад, Греція. Є країни, які постійно відбиваються від збільшення витрат, на мою думку, трохи недооцінюючи загрозу лише тому, що вони є далеко від Росії", – сказав він.
За словами Туска, він не обурений цим, оскільки в разі реальної загрози країни Європейського Союзу будуть "піклуватися одна про одну".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спочатку роззбройся та здай ЯЗ, а ми тебе "будем захищать". А коли прийшла пора "захищать" - так кожен сам за себе.
Мудро...
Точно. Уже ж озвучили: если на кого-то нападут, остальные будут собираться и консультироваться - защищать-не защищать.. О"уенные союзники. Короче, увидели вторую армию мира, теперь видим и НАТО
негри на танках..
тепер верещать, що НАТО безпомічне..