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Новини Політика Трампа
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Позиція Трампа є однозначною: військові канікули для Європи закінчилися, - Туск

Туск про політику Трампа щодо Європи

Підхід президента США Дональда Трампа до Європи означає, що "військові канікули" для Європи завершилися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Здається, нарешті до всіх дійшло, що позиція президента Трампа та Вашингтонської адміністрації є однозначною", – сказав прем'єр.

Туск зазначив, що Європа ухвалила рішення збільшити витрати на оборону до 5% ВВП та зосередитися на захисті зовнішніх кордонів. Однак середньоєвропейський показник у цьому питанні поки що незадовільний, а деякі країни дуже активно цьому чинять опір.

"Є країни, які досягли хорошого рівня витрат, наприклад, Греція. Є країни, які постійно відбиваються від збільшення витрат, на мою думку, трохи недооцінюючи загрозу лише тому, що вони є далеко від Росії", – сказав він.

За словами Туска, він не обурений цим, оскільки в разі реальної загрози країни Європейського Союзу будуть "піклуватися одна про одну".

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Автор: 

Європа (1899) Туск Дональд (547) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+4
Нігуя собі! - а Європа без Трампа - це шо - діти в пісочниці?
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27.06.2025 11:19 Відповісти
+2
А нє руская? Тільки чуєш про очко і ху'ї значить маєм справу з рускім - отаке спостереження...
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27.06.2025 11:49 Відповісти
+1
Поки так, бо їм ще не прилітає на голови
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27.06.2025 11:30 Відповісти
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А нє руская? Тільки чуєш про очко і ху'ї значить маєм справу з рускім - отаке спостереження...
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27.06.2025 11:49 Відповісти
Нігуя собі! - а Європа без Трампа - це шо - діти в пісочниці?
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27.06.2025 11:19 Відповісти
Поки так, бо їм ще не прилітає на голови
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27.06.2025 11:30 Відповісти
А Трампу прилітає?
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27.06.2025 11:44 Відповісти
Любиш Трампа, ванья?
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27.06.2025 11:51 Відповісти
Бережи себе. Ти унікальний, рідкісний, майже вимерлий, зразок довбай'оба...
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27.06.2025 12:01 Відповісти
Якщо тобі аж так хочеться мужской любві то сходи на есвео, ванья...
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27.06.2025 12:14 Відповісти
До 2035-го року відстрочка
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27.06.2025 11:31 Відповісти
Це дуже гарне усвідомлення, що якщо ти не дбаєш про власну безпеку, то інші не мають дбати за тебе. Спочатку подбай про себе і ми допоможемо тобі, станемо поруч. Україна це відчула.
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27.06.2025 11:38 Відповісти
Так-так.
Спочатку роззбройся та здай ЯЗ, а ми тебе "будем захищать". А коли прийшла пора "захищать" - так кожен сам за себе.
Мудро...
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27.06.2025 11:46 Відповісти
Так-так, Ок, в нас нема ЯЗ. Якій рік ми протистоїмо країні з ЯЗ? Ви впевнені, що ЯЗ не повибухає в шахтах тієї країни, яка це має?
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27.06.2025 13:55 Відповісти
По словам Туска, он не возмущен этим, поскольку в случае реальной угрозы страны Европейского Союза будут "заботиться друг о друге".

Точно. Уже ж озвучили: если на кого-то нападут, остальные будут собираться и консультироваться - защищать-не защищать.. О"уенные союзники. Короче, увидели вторую армию мира, теперь видим и НАТО
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27.06.2025 11:56 Відповісти
Схоче ЄС захищати когось, в мадяри або словаки накладуть вето, на цьому весь захист і закінчиться. Треба спочатку прибрати зі статуту дурню про одностайну підтримку та можливість ветувати рішення, в потім про щось патякати
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27.06.2025 12:06 Відповісти
колись кремляді тут верещали, що НАТО зле нападе,
негри на танках..
тепер верещать, що НАТО безпомічне..
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27.06.2025 12:43 Відповісти
 
 