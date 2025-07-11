УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9073 відвідувача онлайн
Новини Відновлення України
226 3

ЄС мобілізує понад €10 млрд інвестицій для відновлення України, - єврокомісарка Кос

Марта Кос заявила про потужну підтримку України

Євросоюз готує інвестиційний пакет обсягом понад 10 мільярдів євро, який охоплює як державний, так і приватний сектори української економіки.

Про це в розповіла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначаається, ключовим інструментом стане фонд прямих інвестицій Equity Fund для України. Його мета - підтримати розвиток малого і середнього бізнесу, інвестувати у критично важливі галузі, зокрема інфраструктуру, енергетику й охорону здоров’я. До фонду вже долучилися Німеччина, Франція, Італія та Польща.

За її словами, окремий напрям - відновлювана енергетика. За словами Кос, спеціальна схема гарантій дозволить залучити інвестиції на розвиток до 1,5 ГВт сонячних і вітрових потужностей. ЄС планує стабілізувати ринок "зеленої" енергетики в Україні шляхом фінансових гарантій і банківських моделей з низьким ризиком.

Серед інших ініціатив: 134 млн євро на "лінії солідарності" та компенсацію за зруйноване житло у межах проєкту "Дім" зі Світовим банком, а також інфраструктурні проєкти у співпраці з Французьким агентством розвитку та ЄІБ.

Усього інвестиційні програми мають залучити понад €10,5 млрд для проєктів реконструкції України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конференція з відновлення України у 2026 році відбудеться в Польщі, - Туск

Автор: 

інвестиції (2111) Євросоюз (13842) відновлення (631)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На какое восстановление? Когда идёт война. Дайте эти 10 миллиардов на закупку дронов. Это лучшая инвестиция в победу страны которая борется за свою независимость!
показати весь коментар
11.07.2025 17:27 Відповісти
Недопускайте тільки, до цих грошей, зеленського з його призначеннями в КМУ, ВРУ, ОПУ, ГПУ та інших ЦОВВ, ОДА…!
Бо знову, вони зникнуть, як оті 650 партій з ГумДопомогою, від країн Західних Партнерів!! Єрмак, резніков, бананов, трубіцин, та купа інших, потікавших з України посадовців, можуть це засвідчити, разом з Західними Партнерами!
показати весь коментар
11.07.2025 19:16 Відповісти
 
 