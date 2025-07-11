ЄС мобілізує понад €10 млрд інвестицій для відновлення України, - єврокомісарка Кос

Євросоюз готує інвестиційний пакет обсягом понад 10 мільярдів євро, який охоплює як державний, так і приватний сектори української економіки.

Про це в розповіла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначаається, ключовим інструментом стане фонд прямих інвестицій Equity Fund для України. Його мета - підтримати розвиток малого і середнього бізнесу, інвестувати у критично важливі галузі, зокрема інфраструктуру, енергетику й охорону здоров’я. До фонду вже долучилися Німеччина, Франція, Італія та Польща.

За її словами, окремий напрям - відновлювана енергетика. За словами Кос, спеціальна схема гарантій дозволить залучити інвестиції на розвиток до 1,5 ГВт сонячних і вітрових потужностей. ЄС планує стабілізувати ринок "зеленої" енергетики в Україні шляхом фінансових гарантій і банківських моделей з низьким ризиком.

Серед інших ініціатив: 134 млн євро на "лінії солідарності" та компенсацію за зруйноване житло у межах проєкту "Дім" зі Світовим банком, а також інфраструктурні проєкти у співпраці з Французьким агентством розвитку та ЄІБ.

Усього інвестиційні програми мають залучити понад €10,5 млрд для проєктів реконструкції України.

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