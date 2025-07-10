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Новини
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Шмигаль анонсував створення двох фондів обсягом $1 трильйон для відбудови

Шмигаль анонсував створення двох фондів обсягом $1 трильйон для відбудови

Для підтримки відбудови та модернізації України розроблено концепцію, яка передбачає створення двох фондів загальним розміром $1 трлн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025, передає Укрінформ.

"Відбудова та модернізація України, за нашими оцінками, буде коштувати $1 трлн на період у 14 років. Наша концепція передбачає створення двох фондів у розмірі $1 трлн", – сказав Шмигаль.

За його словами, перший – це "Фонд Україна" на $540 млрд, адже саме стільки, за оцінкою Світового банку, буде коштувати відбудова. Він адмініструватиметься Україною та формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини.

Другий фонд – це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом $460 млрд. Цей фонд включатиме інвестиції європейського приватного сектору для розвитку виробництв в Україні.

"Проєкти, які будуть реалізуватися за рахунок цих фондів, принесуть виграш не лише Україні, а й усій європейській економіці та бізнесу", – підкреслив Шмигаль.

Він також акцентував на важливості залучення фінансової підтримки на 2026 та 2027 роки.

"Готуємося до різних сценаріїв. Ми пропонуємо нашим європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Військові видатки зараз складають $100-$120 млрд. В умовах миру і без урахування виробництва зброї утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль заявив, що Україна цього року вже залучила $22 млрд зовнішнього фінансування, при цьому потреби в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на рівні понад $40 млрд.

У червні стало відомо, що Кабінет Міністрів вирішив спрямовувати понад 22 млрд грн, які були надані міжнародними партнерами, на потреби відновлення.

Автор: 

фонд (152) Шмигаль Денис (1539) відновлення (380)


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Топ коментарі
+4
Як же ручки чешуться, трильйон долярів, це ж скільки можна зкомунізмти ?
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10.07.2025 14:30 Відповісти
+4
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10.07.2025 14:32 Відповісти
+4
Зелені гниди ще війну не зупинили, а вже складають плани, як далі гроші тирити. Останнє їх ноу-хау - це додаткова оплата за кожну окрему роботу, яку вони зобов'язані виконувати за свою зарплату. І там суми відразу в тисячах у.о., тисячі гривень вже нікого не цікавлять. Головним ворогом стає корумпована влада, гниди які знищують тил ЗСУ.
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10.07.2025 14:32 Відповісти
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Як же ручки чешуться, трильйон долярів, це ж скільки можна зкомунізмти ?
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10.07.2025 14:30 Відповісти
ахметовський холуй шмигаль .. "оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Брильянтовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату."
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10.07.2025 14:31 Відповісти
Він ні в чому не винен, в нього просто таке прізвище - доля, написана на небі.
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10.07.2025 14:34 Відповісти
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10.07.2025 14:32 Відповісти
І да почнеться неймовірний деребан
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10.07.2025 14:32 Відповісти
Зелені гниди ще війну не зупинили, а вже складають плани, як далі гроші тирити. Останнє їх ноу-хау - це додаткова оплата за кожну окрему роботу, яку вони зобов'язані виконувати за свою зарплату. І там суми відразу в тисячах у.о., тисячі гривень вже нікого не цікавлять. Головним ворогом стає корумпована влада, гниди які знищують тил ЗСУ.
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10.07.2025 14:32 Відповісти
В умовах миру і без урахування виробництва зброї утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік.Джерело: https://censor.net/n3562547

Ох і мрійники.
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10.07.2025 14:33 Відповісти
Боже сохрани ЗЕлене свиняче рило до цих коштів допускати.Наїлися "Великого крадівництва".За що небралося ЗЕлене шобло - корупція.,розкрадання.
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10.07.2025 14:34 Відповісти
Цього щура ,другий щур може звільнити. А після війни ця гнида буде розказувати десь з Ізраїля або Англії, що йому не дали можливості залучити триліон)))
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10.07.2025 14:34 Відповісти
Ого! - гарна кормушка
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10.07.2025 14:36 Відповісти
Шмигаль думкою багатіє
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10.07.2025 14:36 Відповісти
Нікчемний премєр який не мав свого слова ,фаназує про якийсь фонд ,ви подумайте як зупинити ворога і зберегти наші міста від рашиських руйнувань.
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10.07.2025 14:37 Відповісти
Один трильйон асфальту.
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10.07.2025 14:38 Відповісти
"Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?"
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10.07.2025 14:38 Відповісти
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10.07.2025 14:42 Відповісти
1 триліон долярів на 14 років (71,5 мільярдів на рік або 6 мільярдів на місяць) а Вам не злипнеться?

Пане Шмигалю, Україна, ймовірно, ще 14 років війни з рф витримає, але за умови, що Ви у відставку підете якомога швидше і бажано разом з Вашими зеленими колегами з ВР і ОПи.
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10.07.2025 14:40 Відповісти
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10.07.2025 14:40 Відповісти
Візміть Рєзнікова у радники, можна позаштатним.
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10.07.2025 14:41 Відповісти
А тим часом, до пошкоджених обстрілами дахів житлових будинків у Святошинському р-ні Києва місяцями ніхто не торкається, щоб відремонтувати.
Керівники Керуючої компанії Святошинського р-ну нараховують собі щороку з початку війни мільйонні премії , а мешканцям комунальних будинків району - мільйонні борги за поточні ремонти, які ніхто ніколи не робить, і оформлюють акти, що все у них після фіктивних поточних ремонтів «у задовільному стані».
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10.07.2025 14:44 Відповісти
Кірюшу думають уже де пристроїть на фортефікація уже усе с див.
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10.07.2025 14:47 Відповісти
Замість призначення керівника БЕБ ми насцимо вам у вуха про трильйон.
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10.07.2025 14:52 Відповісти
А чому лише 1 трільйон?! На 2+ трільйони ХФАНтазії не вистачило,чи і від таких обсягів розкраданя дихалку клиніть?
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10.07.2025 14:55 Відповісти
офшори зелені вже радіють.
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10.07.2025 15:01 Відповісти

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