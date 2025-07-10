Шмигаль анонсував створення двох фондів обсягом $1 трильйон для відбудови

Для підтримки відбудови та модернізації України розроблено концепцію, яка передбачає створення двох фондів загальним розміром $1 трлн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025, передає Укрінформ.

"Відбудова та модернізація України, за нашими оцінками, буде коштувати $1 трлн на період у 14 років. Наша концепція передбачає створення двох фондів у розмірі $1 трлн", – сказав Шмигаль.

За його словами, перший – це "Фонд Україна" на $540 млрд, адже саме стільки, за оцінкою Світового банку, буде коштувати відбудова. Він адмініструватиметься Україною та формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини.

Другий фонд – це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом $460 млрд. Цей фонд включатиме інвестиції європейського приватного сектору для розвитку виробництв в Україні.

"Проєкти, які будуть реалізуватися за рахунок цих фондів, принесуть виграш не лише Україні, а й усій європейській економіці та бізнесу", – підкреслив Шмигаль.

Він також акцентував на важливості залучення фінансової підтримки на 2026 та 2027 роки.

"Готуємося до різних сценаріїв. Ми пропонуємо нашим європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Військові видатки зараз складають $100-$120 млрд. В умовах миру і без урахування виробництва зброї утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль заявив, що Україна цього року вже залучила $22 млрд зовнішнього фінансування, при цьому потреби в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на рівні понад $40 млрд.

У червні стало відомо, що Кабінет Міністрів вирішив спрямовувати понад 22 млрд грн, які були надані міжнародними партнерами, на потреби відновлення.