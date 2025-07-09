Потреби України в зовнішньому фінансуванні на наступний рік перевищують $40 мільярдів, – Шмигаль

Україна цього року вже залучила $22 млрд зовнішнього фінансування, при цьому потреби в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на рівні понад $40 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити ці кошти.

"Зі свого боку продовжуємо роботу над консолідацією внутрішніх ресурсів. Завдяки відновленню економіки та системним змінам за перші п'ять місяців цього року наш державний бюджет перевиконано на $1 млрд", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку Украни в 2025 році складе майже $50 млрд, що становить 26% ВВП.

Бюджет на закупівлю зброї так само рекордний і складе $16,4 млрд. Водночас власні доходи бюджету складуть $48,5 млрд.

"Таким чином зовнішнє фінансування критично важливе для нас, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист нашої країни", – сказав прем'єр.

Окрім того, він нагадав, що уряд наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на $10 млрд.

Раніше повідомлялося, що, згідно з бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, видатки державного бюджету України на безпеку та оборону на 2026 рік, за базовим сценарієм, становитимуть 1,82 трлн грн.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.