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Потреби України в зовнішньому фінансуванні на наступний рік перевищують $40 мільярдів, – Шмигаль

Потреби України в зовнішньому фінансуванні на наступний рік перевищують $40 мільярдів

Україна цього року вже залучила $22 млрд зовнішнього фінансування, при цьому потреби в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на рівні понад $40 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити ці кошти.

"Зі свого боку продовжуємо роботу над консолідацією внутрішніх ресурсів. Завдяки відновленню економіки та системним змінам за перші п'ять місяців цього року наш державний бюджет перевиконано на $1 млрд", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку Украни в 2025 році складе майже $50 млрд, що становить 26% ВВП.

Бюджет на закупівлю зброї так само рекордний і складе $16,4 млрд. Водночас власні доходи бюджету складуть $48,5 млрд.

"Таким чином зовнішнє фінансування критично важливе для нас, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист нашої країни", – сказав прем'єр.

Окрім того, він нагадав, що уряд наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на $10 млрд.

Раніше повідомлялося, що, згідно з бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, видатки державного бюджету України на безпеку та оборону на 2026 рік, за базовим сценарієм, становитимуть 1,82 трлн грн.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Автор: 

бюджет (1856) оборона (532) фінансування (2073) Шмигаль Денис (1539)


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І саме для покращення як зовнішніх так і внутрішніх надходжень до бюджету... кабінет міністрів з цим шмигальом похерив конкурс на голову БЕБ.
Зелені -- патологічні злодії і брехуни. Слухати їх не потрібно, а лише дивитися на вчинки і бити по руках.
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09.07.2025 19:21 Відповісти
А как на счёт перенаправить доходы от 5 миллионов украинских наркоманов с финансирования российской армии на финансирования украинских потребностей как вам такая идея?
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09.07.2025 19:41 Відповісти
Можно було всіх перевезти в Європу давно, весь мирняк, а поліцаї та службовці тцк ( носії військових штанів) і всі оті тилові "охвіцери" нехай стають до бою!!
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09.07.2025 19:23 Відповісти
Це я до того, що європа скоро може підвести підсумки і сказати що режим ЗЕльцмана дуже дорогий
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09.07.2025 19:24 Відповісти
Я Шмигаля розумію. Щоб всім вистачило грошей - красти і фінансувати оборону - скільки грошей і потрібно. І ЕС з США ці гроші дадуть.
Але потім, коли будуть лови ухилянтів по всьому Світу - ці гроші вам стануть, квартальні пі**ри, поперек горла.
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09.07.2025 19:45 Відповісти
а самі за всі роки щось наладили?тільки просити,потужна команда
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09.07.2025 20:02 Відповісти
Цей клоун с зі своїм хазяіном рижим гудком яке катається на яхті за 500міл бідьше краде в місяць
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09.07.2025 20:17 Відповісти

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