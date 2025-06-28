Уряд схвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки

Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Бюджетна декларація має на меті забезпечення сталості та передбачуваності державної фінансової політики, раціонального управління обмеженим бюджетним ресурсом. В той же час, враховує всі ключові пріоритети держави і євроінтеграційні прагнення України", – йдеться у повідомленні.

Документ склали спільно з головними розпорядниками коштів та після тривалих консультацій у співпраці з МВФ.

Зазначається, що бюджетна декларація 2026-2028 є основою для складання проєкту держбюджету на 2026 рік. Вона містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

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Як пояснили у Мінфіні, у бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачено два сценарії розвитку подій в Україні. Один сценарій передбачає можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року, заснований на показниках макропрогнозу економічного і соціального розвитку України на наступні три роки.

Водночас документ містить припущення і продовження повномасштабної агресії РФ проти України. Згідно з другим сценарієм, наступного року видатки на сектор безпеки і оборони будуть становити не менше, аніж в 2025 році (з урахуванням змін до держбюджету).

Утім, наголошується, що видатки на безпеку і оборону і надалі залишатимуться основним пріоритетом держбюджету незалежно від можливого розвитку подій у 2026 році і надалі.

Наступним кроком буде подання урядом Бюджетної декларації 2026-2028 на розгляд до Верховної Ради.