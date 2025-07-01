Бюджет України на наступний рік передбачає 1,8 трильйона на оборону, – бюджетна декларація

Видатки державного бюджету України на безпеку та оборону на 2026 рік, за базовим сценарієм, становитимуть 1,82 трлн грн.

Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, передає Укрінформ.

Базовий сценарій передбачає, що в умовах довготривалої війни, глобальної кризи і нестабільності, послаблення традиційних союзів видатки на безпеку та оборону і надалі будуть залишатися основним пріоритетом бюджету.

На 2027 рік витрати у сфері безпеки та оборони заплановані на рівні 1,44 трлн грн, на 2028 рік – 1,38 трлн грн "з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року".

У цих обсягах враховано видатки на виконання середньострокових державних контрактів (договорів) на закупівлю озброєння, військової техніки, зброї і боєприпасів на 2026 рік у сумі 134,3 млрд грн, на 2027 рік – 124,4 млрд грн, на 2028 рік – 10,9 млрд грн.

Крім того, у 2026-2028 роках передбачається продовжити практику надання грантової підтримки розробникам оборонних технологій (Brave1)

"В умовах припинення вогню у 2026 році для уряду України існує виклик щодо необхідності збереження обороноздатності та військового потенціалу для відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України", – сказано в документі.

Тож, як зазначається в декларації, Україна пропонує міжнародним партнерам із Коаліції охочих створити окремий фонд для фінансування потреб сил безпеки й оборони України.

Раніше повідомлялося, що бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена урядом 27 червня, передбачає девальвацію гривні до долара до 44,8 грн/$1 на кінець 2026 року та 45,8 грн/$1 – на кінець 2028 року.

Також бюджетна декларація на 2026-2028 роки передбачає прискорення зростання валового внутрішнього продукту України в 2026 році на 4,5%, у 2027 році – на 5% і в 2028 році – на 5,7%.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.