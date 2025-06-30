Кабмін прогнозує зростання ВВП України до 4,5% наступного року, – бюджетна декларація

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена урядом 27 червня, передбачає прискорення зростання валового внутрішнього продукту України в 2026 році на 4,5%, у 2027 році – на 5% і в 2028 році – на 5,7%.

Про це сказано в тексті документу, передає Інтерфакс-Україна.

"Очікується, що валовий внутрішній продукт у 2025 році продовжить зростати, але повільнішими темпами – на рівні 2,7%. Ризиками для економічного зростання залишаються безпековий фактор, зокрема, продовження обстрілів об'єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, продовження руйнації виробничих потужностей", – сказано в документі.

Крім того, зазначається, що негативні економічні наслідки війни будуть пом'якшуватися підтримкою міжнародних партнерів, адаптацією економічних агентів до нових реалій та скоординованими заходам, які вживаються урядом для підтримки макроекономічної стабільності та українського бізнесу.

У декларації пояснюється, що зростання ВВП відбуватиметься, зокрема, за рахунок розвитку експортного потенціалу, модернізації промисловості та поступового відновлення внутрішнього попиту.

Очікується, що номінальний обсяг ВВП України за цей період демонструватиме чіткий тренд до зростання: від 10 443,5 млрд грн у 2026 році до 13 471,7 млрд грн у 2028 році.

Інфляція прогнозується на рівні 9,5% на 2026 рік, при цьому цінова динаміка протягом 2025 року перебуватиме під впливом різноспрямованих факторів.

З одного боку, на уповільнення темпів інфляції впливатимуть мораторій на підвищення деяких тарифів, стриманий попит, насичення ринку товарною пропозицією і відносна стабільність на валютному ринку. З іншого боку, залишатимуться потенційні ризики у вигляді підвищення витрат виробників та перешкод у логістиці, що призведе до перенесення додаткових витрат на ціни для кінцевого споживача. На 2027 рік індекс споживчих цін зросте на 7,1%, у 2028 році – на 5,6%.

У декларації підкреслюється, що економічний розвиток України значною мірою буде залежати від тривалості та перебігу активної фази військових дій, обсягів фіндопомоги міжнародних партнерів та динаміки міграційних процесів.

Зниження рівня безпекових ризиків та підтримка міжнародних партнерів у подоланні наслідків війни створюватимуть передумови для відновлення інвестиційної активності в Україні.

Як повідомлялося, бюджетна декларація на 2026-2028 роки передбачає девальвацію гривні до долара до 44,8 грн/$1 на кінець 2026 року та 45,8 грн/$1 – на кінець 2028 року.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.