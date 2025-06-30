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Новини
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Кабмін передбачає курс 44,8 гривні за долар до кінця наступного року, – бюджетна декларація

Кабмін передбачає курс 44,8 гривні за долар до кінця наступного року, – бюджетна декларація

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена урядом 27 червня, передбачає девальвацію гривні до долара до 44,8 грн/$1 на кінець 2026 року та 45,8 грн/$1 – на кінець 2028 року.

Про це свідчить текст документу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – за підсумками травня 2025 року середньомісячне значення обмінного курсу становило 41,5 грн/$1, а в середньому за 2024 рік – 40,2 грн/$1", – сказано в бюджетній декларації.

Кабмін заклав обмінний курс гривні до долара США на кінець 2026 року – 44,8 грн/$1, 2027 – 45,3 грн/$1 та 2028 року – 45,8 грн/$1.

Водночас у середньому за період показники фактично не відрізняються: на 2026 рік – 44,7 грн/$1, на 2027 – 45,2 грн/$1 та 2028 рік – в 45,6 грн/$1.

Як повідомлялося, курс гривні знизився щодо долара і третій день поспіль оновлює історичні мінімуми щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 1 липня, на рівні 41,7788 грн/$, порівняно із 41,6409 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 20 копійок – до 48,9856 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 30 червня, коли українська валюта опускалась до 48,7823 грн за євро.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Автор: 

бюджет (1848) валюта (2245) гривня (1592) долар (426) обмін валюти (749)


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30.06.2025 19:59 Відповісти
Ну значит как минимум 55гр за бакинский
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30.06.2025 20:05 Відповісти
Кабмин передбачае, а Пишный визначае, крутит курсом як циган сонцем, спалюючи валютнi резерви вагонами
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30.06.2025 20:13 Відповісти
Помните говорили доллар будет по 50 .хаос будет война воровство.ермак будет делать геноцид украинцев.видите ничего же не слуилось
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30.06.2025 20:22 Відповісти
Епоха бідності закінчилась - настає епоха злиднів
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30.06.2025 20:31 Відповісти
Вы лучше объясните почему цены на недвижимость растут, хоть в Киеве и хоть в Донецке, про Львов вообще молчим. Освоение новых средств из военных затрат? Гробовые выплаты семьям?
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30.06.2025 20:31 Відповісти
Та давайте вже 80 що тягнути в?
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30.06.2025 20:36 Відповісти
Головною функцією Нацбанку є постійне зниження курсу нацвалюти.
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30.06.2025 21:04 Відповісти

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