Кабмін передбачає курс 44,8 гривні за долар до кінця наступного року, – бюджетна декларація

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена урядом 27 червня, передбачає девальвацію гривні до долара до 44,8 грн/$1 на кінець 2026 року та 45,8 грн/$1 – на кінець 2028 року.

Про це свідчить текст документу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – за підсумками травня 2025 року середньомісячне значення обмінного курсу становило 41,5 грн/$1, а в середньому за 2024 рік – 40,2 грн/$1", – сказано в бюджетній декларації.

Кабмін заклав обмінний курс гривні до долара США на кінець 2026 року – 44,8 грн/$1, 2027 – 45,3 грн/$1 та 2028 року – 45,8 грн/$1.

Водночас у середньому за період показники фактично не відрізняються: на 2026 рік – 44,7 грн/$1, на 2027 – 45,2 грн/$1 та 2028 рік – в 45,6 грн/$1.

Як повідомлялося, курс гривні знизився щодо долара і третій день поспіль оновлює історичні мінімуми щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 1 липня, на рівні 41,7788 грн/$, порівняно із 41,6409 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 20 копійок – до 48,9856 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 30 червня, коли українська валюта опускалась до 48,7823 грн за євро.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.