Кабмін виділив понад 22 мільярди на відновлення. На що спрямують кошти?
Кабінет Міністрів вирішив спрямовувати понад 22 млрд грн, які були надані міжнародними партнерами, на потреби відновлення.
Про це під час позачергового засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема, майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передадуть на потреби медицини, освіти, сільського господарства, а також на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства міст.
Також близько 1,4 млрд грн від JICA виділили на відбудову енергетики, а також на тренування та навчання саперів.
Ще майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу розподілять на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.
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"Вдячні друзям та партнерам за солідарність. Реконструкція України буде великим глобальним проєктом, успіх якого визначить майбутнє Європи та світу", – наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, 11 червня уряд ухвалив рішення про виділення 1,1 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві під час наступного опалювального сезону.
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