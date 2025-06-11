Кабмін схвалив умови кредиту від Великої Британії на $2,2 мільярда. На що спрямують кошти?

Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів ($2,26 млрд) від Великої Британії на закупівлю зброї.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога", – написав прем'єр.

Своєю чергою представник уряду у парламенті Тарас Мельничук уточнив, що йдеться про кредит від лондонської філії Citibank.

"Затверджено Основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення консорціумного кредиту від Citibank N.A. (лондонська філія). Передбачено, що зовнішні державні запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує 1,67 млрд фунтів стерлінгів", – повідомив Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що кредитні кошти використовуватимуть для оплати до 100% ціни договорів для фінансування закупівлі оборонних матеріалів та техніки, обладнання, передачі технологій або ліцензування, надання робіт, послуг чи інших товарів, зокрема, нематеріальних активів у сфері оборони.

Читайте також: Велика Британія витратить $2,7 мільярда на власні безпілотники, враховуючи досвід війни в Україні

Як повідомлялося, на початку лютого Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України.

Рамкова угода була підписана 19 липня 2024 року у Лондоні. Вона передбачає виділення Великою Британією кредитів для України для закупівлю оборонних товарів та послуг, у тому числі на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

Для цього британський уряд надасть Україні банківські позики через Агенцію експортного фінансування Великої Британії (UKEF) на загальну суму до 2 млрд фунтів стерлінгів з пільговою кредитною ставкою на строк до 15 років.

Велика Британія також виділить Україні майже $3 мільярди в межах ініціативи країн "Великої сімки" Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає використання погашення цього боргу за рахунок прибутків від заморожених російських активів. При цьому британський уряд дозволив використовувати ці кошти на придбання озброєння для українського війська.

Перший транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд) у межах ініціативи ERA Україна отримала 7 березня, а другий транш на аналогічну суму – 14 квітня.