Кабмін виділив 1,1 мільярда на закупівлю 18 модульних котелень для Миколаєва

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 1,1 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві під час наступного опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Будуємо нову генерацію. Посилюємо захист енергооб’єктів. Ремонтуємо все, що можна відремонтувати...Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому кошти Уряд виділяє на будівництво саме розподіленої теплової генерації", – наголосив він.

Зокрема, йдеться про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. За словами прем’єра, це зможе забезпечити тепло в домівках Миколаєва.

Як повідомлялося, зранку 11 червня 2025 року по всьому Миколаєву була відсутня електроенергія.

Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що відбулося аварійне відключення, яке не повʼязане з атаками військ РФ.