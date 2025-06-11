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Кабмін виділив 1,1 мільярда на закупівлю 18 модульних котелень для Миколаєва

Уряд виділив 1,1 мільярда на закупівлю котелень для Миколаєва

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 1,1 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві під час наступного опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Будуємо нову генерацію. Посилюємо захист енергооб’єктів. Ремонтуємо все, що можна відремонтувати...Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому кошти Уряд виділяє на будівництво саме розподіленої теплової генерації", – наголосив він.

Зокрема, йдеться про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. За словами прем’єра, це зможе забезпечити тепло в домівках Миколаєва.

Як повідомлялося, зранку 11 червня 2025 року по всьому Миколаєву була відсутня електроенергія. 

Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що відбулося аварійне відключення, яке не повʼязане з атаками військ РФ.

Автор: 

Кабмін (7806) Миколаїв (326) опалення (567)


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На гроші що ********* у власні кишені Кім і Со можна було збудувати атомну електростанцію
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11.06.2025 15:19 Відповісти

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