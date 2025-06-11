Миколаїв аварійно знеструмлено. Кім каже, що це не пов’язано з атаками РФ (оновлено)

Зранку 11 червня 2025 року по всьому Миколаєву була відсутня електроенергія.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідні служби працюють. Як тільки буде актуальна інформація - інформуватиму", - зазначив він.

Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що відбулося аварійне відключення, яке не повʼязане з атаками військ РФ.

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За його прогнозом, електроенергія має невдовзі зʼявитися.

Оновлена інформація

Згодом Сєнкевич повідомив, що у деяких районах міста вже зʼявилась електроенергія.

"Якщо ще немає - без паніки, скоро буде", - написав він..