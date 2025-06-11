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Новини Відключення електроенергії
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Миколаїв аварійно знеструмлено. Кім каже, що це не пов’язано з атаками РФ (оновлено)

світло відсутнє у Миколаєві

Зранку 11 червня 2025 року по всьому Миколаєву була відсутня електроенергія.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідні служби працюють. Як тільки буде актуальна інформація - інформуватиму", - зазначив він.

Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що відбулося аварійне відключення, яке не повʼязане з атаками військ РФ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" закликало користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00

За його прогнозом, електроенергія має невдовзі зʼявитися.

Оновлена інформація

Згодом Сєнкевич повідомив, що у деяких районах міста вже зʼявилась електроенергія.

"Якщо ще немає - без паніки, скоро буде", - написав він..

Автор: 

Миколаїв (1816) Миколаївська область (2302) електроенергія (6258) відключення світла (1097) Миколаївський район (78)


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Якщо це не повʼязане з атаками військ РФ, тоді причину знеструмлення шукайте серед дружбанів самого Кіма. Одночасно все місто знеструмити неможливо, а от при попередній змові заради отримання кругленької суми, то дуже вірогідно.
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11.06.2025 10:33 Відповісти
Да, Ким ,Синкевич и еже с ними это бригада ещё та пацаны в малиновых пиджаках из 90х отдыхают по сравнению с ними.
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11.06.2025 10:36 Відповісти
А чому місто, область!
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11.06.2025 10:42 Відповісти
Херсон та область також були знеструмлені. Світло вже дали
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11.06.2025 11:22 Відповісти
Синкевич и Ким это два брата акробата сходу и не скажешь кто из них смешнее , в аварийку хрен дозвонишься, свет дали через полчаса.
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11.06.2025 10:34 Відповісти
Миколаївська ОДА з купою посадовців у КМУ та «мудрих» держСекретарів, мабуть, завчасно готували інфраструктуру області, до можливих негативних дій, внаслідок агресії московитів ще з 2014 року??
В РНБОУ та ГПУ, це мають, або пІдтвердити, або покарати порушників законодавства України, зокрема положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»!!!
Наслідки, від очевидної бездіяльності, групи осіб з урядового кварталу згідно з Регламентом КМУ, РНБОУ, Президента, ВРУ, Українці бачуть у повсякденному житті! Тому і тікають з України, оті так званні «ГенПрокурори та суддівські від портнова»!!
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11.06.2025 10:42 Відповісти
Поки зельоні займаються пропагандою самих себе, щось сталося. Зельоні поки не розуміють що.
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11.06.2025 11:29 Відповісти
 
 