Миколаїв аварійно знеструмлено. Кім каже, що це не пов’язано з атаками РФ (оновлено)
Зранку 11 червня 2025 року по всьому Миколаєву була відсутня електроенергія.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідні служби працюють. Як тільки буде актуальна інформація - інформуватиму", - зазначив він.
Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що відбулося аварійне відключення, яке не повʼязане з атаками військ РФ.
За його прогнозом, електроенергія має невдовзі зʼявитися.
Оновлена інформація
Згодом Сєнкевич повідомив, що у деяких районах міста вже зʼявилась електроенергія.
"Якщо ще немає - без паніки, скоро буде", - написав він..
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В РНБОУ та ГПУ, це мають, або пІдтвердити, або покарати порушників законодавства України, зокрема положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»!!!
Наслідки, від очевидної бездіяльності, групи осіб з урядового кварталу згідно з Регламентом КМУ, РНБОУ, Президента, ВРУ, Українці бачуть у повсякденному житті! Тому і тікають з України, оті так званні «ГенПрокурори та суддівські від портнова»!!