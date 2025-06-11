Николаев аварийно обесточен. Ким говорит, что это не связано с атаками РФ (обновлено)
Сейчас в Николаеве отсутствует электроэнергия.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Соответствующие службы работают. Как только будет актуальная информация - буду информировать", - отметил он.
В свою очередь, глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что произошло аварийное отключение, которое не связано с атаками войск РФ.
По его прогнозу, электроэнергия должна вскоре появиться.
Обновленная информация
Позже Сенкевич сообщил, что в некоторых районах города уже появилась электроэнергия.
"Если еще нет - без паники, скоро будет", - написал он.
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В РНБОУ та ГПУ, це мають, або пІдтвердити, або покарати порушників законодавства України, зокрема положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»!!!
Наслідки, від очевидної бездіяльності, групи осіб з урядового кварталу згідно з Регламентом КМУ, РНБОУ, Президента, ВРУ, Українці бачуть у повсякденному житті! Тому і тікають з України, оті так званні «ГенПрокурори та суддівські від портнова»!!