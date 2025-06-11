Николаев аварийно обесточен. Ким говорит, что это не связано с атаками РФ (обновлено)

Сейчас в Николаеве отсутствует электроэнергия.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответствующие службы работают. Как только будет актуальная информация - буду информировать", - отметил он.

В свою очередь, глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что произошло аварийное отключение, которое не связано с атаками войск РФ.

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По его прогнозу, электроэнергия должна вскоре появиться.

Обновленная информация

Позже Сенкевич сообщил, что в некоторых районах города уже появилась электроэнергия.

"Если еще нет - без паники, скоро будет", - написал он.