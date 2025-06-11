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Новости Отключение электроэнергии
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Николаев аварийно обесточен. Ким говорит, что это не связано с атаками РФ (обновлено)

Свет отсутствует в Николаеве

Сейчас в Николаеве отсутствует электроэнергия.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответствующие службы работают. Как только будет актуальная информация - буду информировать", - отметил он.

В свою очередь, глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что произошло аварийное отключение, которое не связано с атаками войск РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрэнерго" призвало пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00

По его прогнозу, электроэнергия должна вскоре появиться.

Обновленная информация

Позже Сенкевич сообщил, что в некоторых районах города уже появилась электроэнергия.

"Если еще нет - без паники, скоро будет", - написал он.

Автор: 

Николаев (2161) Николаевская область (2149) Тарифы на электроэнергию (2175) отключение света (427) Николаевский район (72)


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Якщо це не повʼязане з атаками військ РФ, тоді причину знеструмлення шукайте серед дружбанів самого Кіма. Одночасно все місто знеструмити неможливо, а от при попередній змові заради отримання кругленької суми, то дуже вірогідно.
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11.06.2025 10:33 Ответить
Да, Ким ,Синкевич и еже с ними это бригада ещё та пацаны в малиновых пиджаках из 90х отдыхают по сравнению с ними.
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11.06.2025 10:36 Ответить
А чому місто, область!
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11.06.2025 10:42 Ответить
Херсон та область також були знеструмлені. Світло вже дали
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11.06.2025 11:22 Ответить
Синкевич и Ким это два брата акробата сходу и не скажешь кто из них смешнее , в аварийку хрен дозвонишься, свет дали через полчаса.
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11.06.2025 10:34 Ответить
Миколаївська ОДА з купою посадовців у КМУ та «мудрих» держСекретарів, мабуть, завчасно готували інфраструктуру області, до можливих негативних дій, внаслідок агресії московитів ще з 2014 року??
В РНБОУ та ГПУ, це мають, або пІдтвердити, або покарати порушників законодавства України, зокрема положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»!!!
Наслідки, від очевидної бездіяльності, групи осіб з урядового кварталу згідно з Регламентом КМУ, РНБОУ, Президента, ВРУ, Українці бачуть у повсякденному житті! Тому і тікають з України, оті так званні «ГенПрокурори та суддівські від портнова»!!
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11.06.2025 10:42 Ответить
Поки зельоні займаються пропагандою самих себе, щось сталося. Зельоні поки не розуміють що.
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11.06.2025 11:29 Ответить
Причина у зеленій владі
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11.06.2025 11:47 Ответить
тут усю країну "аварійно знеструмили" навесні 19-го року...
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11.06.2025 12:08 Ответить
 
 