"Укренерго" закликало користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00

Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження. Так, 5 червня, станом на 09:30, його рівень був на 3,4% нижчим, ніж у цей час попереднього дня, в середу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Серед причин у компанії назвали встановлення ясної погоди на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій, та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 4 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому самому рівні, що й максимум попередньої доби – у вівторок, 3 червня.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, а аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

"Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – закликали в компанії.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.