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Новини
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"Укренерго" закликало користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00

В Україні знижується споживання електроенергії через ясну погоду

Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження. Так, 5 червня, станом на 09:30, його рівень був на 3,4% нижчим, ніж у цей час попереднього дня, в середу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Серед причин у компанії назвали встановлення ясної погоди на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій, та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 4 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому самому рівні, що й максимум попередньої доби – у вівторок, 3 червня.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, а аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

"Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – закликали в компанії.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.

Автор: 

електроенергія (4287) Укренерго (2020) відключення світла (604)


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05.06.2025 12:07 Відповісти
Знижуйте ціну мінімум на 1 грн і буде вам щастя. Заробили, суки, на підвищенні ціни?
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05.06.2025 12:10 Відповісти
Прийшов сезон кондиціонерів.
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05.06.2025 12:10 Відповісти
Ніт. Раніше, ще лід в калюжах стояв, а вже мікрорайон гудів. Зараз, з такою вартістю електрики, майже тихо. Та й багато людей виїхали
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05.06.2025 12:26 Відповісти
ну так сделайте тариф на это время в 2 раза меньше)
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05.06.2025 12:21 Відповісти
І ви будете митися вдень, на роботу перестанете ходити? Ввечорі пік споживання, бо люди приїжджають до дому і байдуже скільки буде коштувати тариф вдень

Цікаво: а де поділися "посполиті", які розповідали, що ураження енергосистеми ніяк не впливало, а електроенергію продають? А, забув: тепер вони хвахівці в іншій галузі
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05.06.2025 12:34 Відповісти
бойлер буду днем греть, стиралку запраграммирую
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05.06.2025 12:41 Відповісти

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