Расхитили почти полмиллиона гривен благотворительных средств на обустройстве модульных домов в Киевской области - сообщено о подозрении подрядчику. ФОТО

Завладели более 470 тыс. гривен благотворителей, которые финансировали модульные дома в с. Мощун Киевской области - сообщено о подозрении директору общества.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подозрение директору частного общества

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева директору частного общества сообщено о подозрении в завладении деньгами благотворительной организации при выполнении строительных работ по устройству фундаментов, септиков и водопровода для модульных домов с. Мощун Киевской области. Их возводили для людей, которые остались без своих домов из-за вооруженной агрессии РФ.

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Установлено, что за деньги одной из благотворительных организаций частное общество должно было обустроить фундамент, септики и водопровод для модульных домов в с. Мощун. Согласно результатам экспертиз, цены на проведенные работы частично завышены, а сами работы выполнены не в полном объеме.

При этом директор частного общества, которое выполняло работы, внес в акты выполненных работ ложные данные об объемах и стоимости строительных работ. Согласно выводам экспертиз, благотворительной организации такими действиями нанесен ущерб на почти 470 тыс. гривен.

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Перечислил деньги со счета фирмы на собственный

Впоследствии, когда на счета общества были перечислены деньги, 420 тыс. гривен подозреваемый перечислил со счета фирмы на свой собственный счет, оформив это как возврат ранее оказанной им помощи.



