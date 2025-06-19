Нацполиция: владелец "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко получил подозрение за присвоение 240 млн грн на водогоне в Кривой Рог

Владелец компании "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко получил подозрение за хищение более 240 млн грн на строительстве водопровода река Ингулец-Южное водохранилище, который должен был бы обеспечить водой Кривой Рог после разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

О подозрении сказано в сообщении Национальной полиции Украины. В документе указано, что подозрение получил владелец дорожно-строительной компании, которая возводила водопровод. По данным системы Prozorro, подряд на реализацию этого проекта получило ООО "Автомагистраль-Юг" из Одессы, владельцем которого является Александр Бойко.

"В рамках ряда подписанных договоров между сторонами сделки строительная компания получила на свои счета около 7,4 млрд грн государственных средств. Впрочем, вместо добросовестного выполнения работ злоумышленники реализовали коррупционную схему. В настоящее время подтверждено присвоение более 240 млн грн, однако по данным следствия, которое продолжается, сумма убытков может достигать нескольких миллиардов гривен. Сейчас пятерым ее участникам сообщено о подозрении. Фигурантам грозит до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества", - говорится в сообщении Нацполиции.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции, организовали схему по хищению бюджетных средств группа лиц из числа руководства дорожно-строительной компании. Для реализации коррупционной сделки они в качестве сообщников привлекли служащих подконтрольных предприятий, а также инженера-консультанта общества.

"В июле 2024 года на реализацию этого проекта должностные лица профильной службы и представители одной из крупнейших дорожно-строительных компаний на украинском рынке подписали соглашения на выполнение работ. Тогда между сторонами заключили два договора: основной - на более 5,3 млрд грн и дополнительный - более чем на 2 млрд грн. Чтобы реализовать "схему" завладения бюджетными средствами, дельцы завышали цены на стройматериалы, которые закупали через аффилированную компанию. По указанию лидера группировки, представитель дорожно-строительной компании подыскивал таких поставщиков материалов, которые предоставляли коммерческие предложения с уже значительно более высокими ценами на необходимые для строительства водопровода материалы. Недостоверные данные злоумышленники вносили в официальные отчеты и акты выполненных работ", - сказано в документе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водопровод для Кривого Рога: "Автомагистраль-Юг" запустила первую нитку. ФОТОрепортаж

К примеру, дорожно-строительная фирма закупала трубы для прокладки инженерных коммуникаций с переплатой до 50% от рыночной стоимости. Например, труба, стоившая 16 тыс. грн за метр, перепродавалась строительной компании уже за более 24 тыс. грн. Первичная стоимость материалов формировалась этими же подконтрольными компаниями, которые осуществляли поставки, поэтому ценник увеличивался в разы еще на этапе формирования сметы. Таким образом организаторы схемы выводили полученные из бюджета средства через подконтрольные фирмы, а дальше - конвертировали их в наличные.

По предварительным оценкам, участники коррупционной сделки нанесли государству ущерб на более 240 млн грн. Полицейские провели более 50 обысков в офисах компаний и по местам жительства фигурантов. В ходе мероприятий изъяли документацию, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие носители информации, содержащие сведения о механизмах реализации преступной схемы.

На основании собранных доказательств полицейские сообщили пятерым фигурантам о подозрении по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В частности, владельцу и представителю дорожно-строительной компании, служащим подконтрольных предприятий и инженеру-консультанту, который в свое время получил соответствующий сертификат от гильдии инженеров.