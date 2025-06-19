Нацполіція: власник "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за привласнення 240 млн грн. на водогоні на Кривий Ріг

Власник компанії "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за розкрадання понад 240 млн грн. на будівництві водогону річка Інгулець-Південне водосховище, який мав би забезпечити водою Кривий Ріг після зруйнування росіянами греблі Каховської ГЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Про підозру сказано в повідомленні Національної поліції України. В документі вказано, що підозру отримав власник шляхобудівної компанії, яка зводила водогін. За даними системи Prozorro, підряд на реалізацію цього проекту отримало ТОВ "Автомагістраль-Південь" з Одеси, власником якого є Олександр Бойко.

"У межах низки підписаних договорів між сторонами угоди, будівельна компанія отримала на свої рахунки близько 7,4 млрд грн державних коштів. Утім, замість добросовісного виконання робіт, зловмисники реалізували корупційну схему. На даний час підтверджено привласнення понад 240 млн грн, проте за даними слідства, що триває, сума збитків може сягати кількох мільярдів гривень. Нині пʼятьом її учасникам повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, організували схему з розкрадання бюджетних коштів група осіб з-поміж керівництва дорожньо-будівельної компанії. Для реалізації корупційної оборудки вони як спільників залучили службовців підконтрольних підприємств, а також інженера-консультанта товариства.

"У липні 2024 році на реалізацію цього проєкту посадовці профільної служби та представники однієї з найбільших шляхобудівних компаній на українському ринку підписали угоди на виконання робіт. Тоді між сторонами уклали два договори: основний - на понад 5,3 млрд грн та додатковий - більш ніж на 2 млрд грн. Щоб реалізувати "схему" заволодіння бюджетними коштами, ділки завищували ціни на будматеріали, які закуповували через афілійовану компанію. За вказівкою лідера угруповання, представник шляхобудівельної компанії підшукував таких постачальників матеріалів, які надавали комерційні пропозиції із вже значно вищими цінами на необхідні для будівництва водогону матеріали. Недостовірні дані зловмисники вносили до офіційних звітів та актів виконаних робіт", - сказано в документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водогін для Кривого Рогу: "Автомагістраль-Південь" запустила першу нитку. ФОТОрепортаж

До прикладу, шляхобудівельна фірма закуповувала труби для прокладання інженерних комунікацій з переплатою до 50% від ринкової вартості. Наприклад, труба, що коштувала 16 тис. грн за метр, перепродавалася будівельній компанії вже за понад 24 тис. грн. Первинна вартість матеріалів формувалася цими ж підконтрольними компаніями, які здійснювали постачання, тож цінник збільшувався в рази ще на етапі формування кошторису. У такий спосіб організатори схеми виводили отримані з бюджету кошти через підконтрольні фірми, а далі - конвертували їх у готівку.

За попередніми оцінками, учасники корупційної оборудки завдали державі збитків на понад 240 млн грн. Поліцейські провели понад 50 обшуків в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші носії інформації, що містять відомості про механізми реалізації злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили пʼятьом фігурантам про підозру за ознаками правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зокрема, власнику і представнику шляхобудівної компанії, службовцям підконтрольних підприємств та інженеру-консультанту, який свого часу отримав відповідний сертифікат від гільдії інженерів.